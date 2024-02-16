İsrail'de seçim anketi! Netanyahu'nun koltuğu sallantıda, Gantz öne geçiyor

Erken seçim çağrılarının sürdüğü İsrail'de yapılan bir anketin sonuçlarına göre; bugün seçim yapılması durumunda Benny Gantz'ın liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisi, Başbakan Netanyahu'nun partisini geride bırakıyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırmaya devam ediyor. Bölgedeki can kaybı 30 bine yaklaşırken, işgalci İsrail ordusunun kadın-çocuk ayırt etmeksizin sivilleri hedef alması tüm dünyada büyük tepki topluyor.

Ateşkes çağrılarını karşılıksız bırakan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, özellikle Hamas tarafından rehin alınan İsraillilerin yakınları tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor. Süreci yönetemediği belirtilen Netanyahu için Knesset önünde sık sık protestolar düzenlenirken, erken seçim çağrıları da gündemde.

"İSRAİL'DE BUGÜN SEÇİM YAPILSA SONUÇ NE OLURDU?"

Netanyahu savaş zamanında seçim yapılması fikrini reddettiğini belirtirken, ülkede yapılan anketlerde çıkan sonuçlar dikkat çekiyor. İsrail'deki Maarif gazetesi, "Bugün seçim yapılsa sonuç ne olurdu?" sorusunun cevabının arandığı anketin sonuçlarını paylaştı.

SANDALYE SAYILARI DEĞİŞİYOR

Ankette, seçim yapılsa 120 sandalyeli Meclis'te Ulusal Birlik Partisi'nin 12 yerine 40 sandalyesinin olacağı ifade edildi. Halihazırda parlamentoda 32 sandalyesi bulunan iktidardaki Likud Partisi'nin ise 18 sandalye alabileceği kaydedildi.

Ulusal Birlik Partisi geçen hafta yapılan ankete göre 4 sandalye daha artırırken, mevcut durumda 8 sandalyeye sahip Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki aşırı sağcı 'Dini Siyonizm' partisi ise seçim barajını geçemiyor ve bu nedenle Meclis'te temsil edilemiyor.

Parlamentoda 6 sandalyeye sahip olan aşırı sağçı Itamar Ben Gvir liderliğindeki 'Yahudi Gücü' partisi ise 10 sandalye kazanıyor.

NETANYAHU YÜZDE 32'DE KALDI

Ankette Binyamin Netanyahu'ya dair elde edilen sonuç dikkat çekti. Ankete katılım sağlayan İsraillilerin yalnızca yüzde 32'si mevcut Başbakan Netanyahu'nun hükümete başkanlık etmeye uygun olduğuna inandığını belirtti. Yüzde 47'si bu pozisyonda Gantz'ı görmek istediğini söylerken yüzde 21'i ise net bir cevap vermekten kaçındı.