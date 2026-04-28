İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Orta Doğu'ya bir kez daha tehditler yağdırdı. Zamir, İsrail ordusunun 2026 yılında muhtemelen tüm cephelerde saldırılarına devam edeceğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı Zamir, İsrail ordusunun üst düzey komuta kademesinin katılımıyla gerçekleşen konferansta, İran ve Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde "çatışmalara dönüş için hazırlıklı ve tetikte olmaya devam ettiklerini" belirtti.

İsrailden Orta Doğuya 2026 sinyali! Çatışmalar her cephede devam edecek

"2026 HER CEPHEDE ÇATIŞMA YILI OLACAK"

"2026 muhtemelen her cephede çatışma yılı olmaya devam edecek.” ifadesini kullanan Zamir, ordunun Gazze Şeridi, Suriye ve Lübnan'daki ileri savunma bölgeleri olarak isimlendirdiği işgalin, "İsrail’in kuzeyindeki yerleşimlerin güvenliği garanti alınana kadar" süreceğinin altını çizdi.

İsrail askerlerinin Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği belde ve köyleri yağmalaması ve Hazreti İsa heykeline yönelik saldırıya da değinen Zamir, son yıllarda ordu disiplininde aşınma olduğunu itiraf etti.

İSRAİL ASKERİ HAZRETİ İSA HEYKELİNE SALDIRMIŞTI

Zamir bir İsrail askerinin Lübnan’ın güneyinde Hazreti İsa heykeline saldırmasının ordusunun değerleriyle çeliştiğini de öne sürdü.

Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde, Hazreti İsa heykelinin İsrail askeri tarafından balyozla parçalandığı fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, İsrail ordusu fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek, soruşturma başlattığını duyurmuştu. İsrail askerinin dini sembole yönelik davranışı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

İsrailden Orta Doğuya 2026 sinyali! Çatışmalar her cephede devam edecek

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olay için özür dilerken Hazreti İsa heykelini tahrip eden ve fotoğraflayan iki askerin muharebe görevinden uzaklaştırıldığı ve 30 gün askeri gözaltına alındığı açıklanmıştı.

