İsrail'in ABD eliyle 4 esir kurtarmasına Hamas'tan jet cevap: Gazze'deki stratejik başarısızlığı değiştirmez

İsrail'in ABD'nin yardımıyla Gazze'deki 4 esiri kurtarmasının ardından Hamas'tan jet açıklama geldi. Bu durumun Gazze'deki stratejik başarısızlığı değiştirmeyeceğini söyleyen Hamas, "esir sayısını artırma gücüne sahibiz" dedi.

Gazze'de tam 8 aydır katliam gerçekleştiren İsrail, bugün ABD'nin savaşa dahil olmasıyla kurtarmayı başardı. Nusayrat Kampı'nda bir yandan katliam yapan İsrail ve ABD, yardım tırlarıyla sızdı. İsrailli 4 esirin kurtarılmasının ardından Hamas'tan jet açıklama geldi.

ESİRLERİN KURTARILMASI BAŞARISIZLIĞI DEĞİŞTİRMEZ

Hamas, İsrail'in Gazze'deki 4 esiri canlı olarak kurtardığını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, bunun Tel Aviv'in stratejik başarısızlığını değiştirmeyeceğini söyledi..

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Nazi işgal ordusu, 8 aydan uzun süredir düzenlediği saldırıların ardından, Gazze'deki bazı esirleri kurtardığını duyurdu." ifadesi kullanıldı.

ESİR SAYISINI ARTIRMA GÜCÜNE SAHİBİZ

İsrail ordusunun bu sürede askeri, güvenlik ve teknolojik tüm imkanlarını kullandığı belirtilen açıklamada, "Bu esnada katliam, soykırım, abluka ve zorla aç bırakma dahil tüm (savaş) suçları işlemesi, Gazze'deki stratejik başarısızlığını değiştirmeyecek." ifadelerine yer verildi.

Hamas, elinde halen İsrailli esirler bulunduğuna dikkati çekerek, "Direnişimiz, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki son kahramanca operasyonda olduğu üzere esir sayısını artırma kapasitesine sahip." ifadeleriyle İsrail'e meydan okudu.

İSRAİL BAZI ESİRLERİ DE ÖLDÜRDÜ

Aynı zamanda Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de açıklama yaptı. Ubeyde şu ifadeleri kullandı:



"Siyonist düşmanın Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nuseyrat bölgesinde yaptığı şey karmaşık bir savaş suçudur ve bundan ilk zarar görenler de esirlerdir.



Düşman, korkunç katliamlar yaparak esirlerinin bir kısmını serbest bırakmayı başardı ama aynı zamanda operasyon sırasında bir kısmını da öldürdü.



Operasyon, düşman esirleri için büyük tehlike oluşturacak ve onların durumları ve yaşamları üzerinde yıkıcı bir etki oluşturacaktır."