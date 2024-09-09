İsrailli milletvekili Nissim Vaturi savaşın sıçrayacağı yeni adresi işaret etti

Netanyahu'nun milletvekillerinden Nissim Vaturi, Gazze'de soykırım devam ederken yeni cepheyi işaret etti. Vaturi dünya basınında gündem olan sözlerinde, savaşın Lübnan'a sıçrayacağını ifade etti.

Netanyahu'nun Likud partisinden milletvekili Nissim Vaturi, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın tam kapsamlı bir savaşa 'birkaç gün içinde' dönüşebileceğini söyledi. İsrail'in Kan televizyonuna konuşan Vaturi savaş için önerilerde de bulundu ve beş günlük önleyici hava bombardımanı ve ardından kara harekâtı çağrısı yaptı.

Netanyahu'nun da kendisiyle aynı görüşleri paylaştığını ileri süren vekil, skandal sözlere imza attı ve "Dahiyeh Gazze gibi olacak, başka yolu yok" dedi. Dahiyeh 2006 yılında da İsrail'in hedefi olmuştu. Bölgede yüz binlerce insan yaşıyor.

İsrailli Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz da İsrail ordusunun Gazze'de belli bir noktaya geldiğini ve ordunun artık kuzey sınırına "yoğunlaşması gerektiğini" söyledi.

AFP'nin geçtiği habere göre Gantz Washington DC'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada İran ve vekil güçlerin planlarına dikkat çekti.

SURİYE'YE HAVA SALDIRISI

İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin Hama ve Tartus illerindeki birden fazla askeri bölgeye 15 hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü. Suriye rejimine yakın sosyal medya hesaplarında İsrail'e ait savaş uçaklarının Hama ilindeki Misyaf bölgesinde bulunan Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi ile Tarsus'ta İran destekli gruplara ait askeri noktalara 15 hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Suriye haber ajansı SANA da hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini duyurdu. İddialara ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

LÜBNAN'DA 6 KİŞİ YARALANDI

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hırbet Silm beldesine düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, başkent Beyrut'un yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Hırbet Silm beldesine düzenlenen dünkü İsrail saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hırbet Silm beldesine düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 5'inin tedavilerinin sahada yapıldığı, birinin ise Tebnin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.

DOĞU KUDÜS'TE FİLİSTİNLİLERE AİT BİR EVİ YIKTILAR

İsrail'e bağlı belediye ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bir evi yıktı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, çok sayıda İsrail polisinin eşlik ettiği belediye ekipleri, Doğu Kudüs'ün Hazma beldesindeki El-Beyadir bölgesinde Filistinli Abdussemi Subeyh'in iki katlı evini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle buldozerle yerle bir etti.

İsrail güçleri, yıkımdan önce evde oturan 6 Filistinliyi de zorla dışarı çıkardı. Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları kurumları Tel Aviv yönetiminin, Doğu Kudüs'teki Filistinli nüfusunu azaltmak amacıyla şehirde az sayıda inşaata ruhsat verdiğini belirtiyor. Söz konusu kurumlar ayrıca Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verilen inşaat ruhsatlarında ise ciddi artış yaşandığına dikkati çekiyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.