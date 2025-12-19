İstanbul'da anlaşmışlardı! Rusya ve Ukrayna arasında cenaze takası
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Askeri Operasyonlar Koordinasyon Grubu Başkanı Şamsail Saraliyev de yaptığı açıklamada, Kiev ile 1000 Ukrayna askeri cenazesine karşılık ölen Rus askerlerinin cenaze değişiminin yapıldığını bildirdi.
- Sürece Uluslararası Kızılhaç Komitesi dahil oldu ve devam eden çatışmalara rağmen nadir bir işbirliği alanı olarak öne çıktı.
MOSKOVA’DAN KİEV’E 1.000’DEN FAZLA CENAZE
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Medinsky, Rusya’nın 1.000’den fazla Ukraynalı askerin cenazesini Ukrayna’ya teslim ettiğini açıkladı.
Aynı açıklamada, Ukrayna’nın da 26 Rus askerin cenazesini Rus tarafına iade ettiği bilgisi paylaşıldı.
UKRAYNA: 1.003 ASKERİN CENAZESİ TESLİM ALINDI
Ukrayna Savaş Esirlerinin Tedavisi Koordinasyon Merkezi, 1.003 Ukraynalı askerin cenazesinin teslim alındığını duyurdu. Merkez, sürecin yürütülmesinde Uluslararası Kızılhaç Komitesinin rol aldığını bildirdi.
İSTANBUL GÖRÜŞMELERİNİN SOMUT SONUCU
Gerçekleştirilen cenaze değişimi, bu yıl İstanbul’da yapılan barış görüşmelerinde üzerinde uzlaşılan insani başlıkların hayata geçirilmesi kapsamında yapıldı. Operasyon, savaşın başından bu yana yapılan en büyük ceset teslimlerinden biri olarak kayda geçti.
ÜÇ TUR GÖRÜŞME İSTANBUL’DA YAPILDI
Rusya ve Ukrayna heyetleri, 16 Mayıs, 2 Haziran ve 23 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da üç tur görüşme gerçekleştirdi. Bu temaslarda esir takasları, insani yardım başlıkları ve anlaşmaya dair taslak metinler hazırlandı.
SAVAŞ SÜRERKEN NADİR İŞBİRLİĞİ ALANI
Cephede çatışmalar devam ederken, cenaze ve esir takasları iki ülke arasında sürdürülebilen nadir işbirliği alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Daha önceki ceset değişimi Kasım ayında yapılmıştı.