Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Askeri Operasyonlar Koordinasyon Grubu Başkanı Şamsail Saraliyev de yaptığı açıklamada, Kiev ile 1000 Ukrayna askeri cenazesine karşılık ölen Rus askerlerinin cenaze değişiminin yapıldığını bildirdi.

Rusya ve Ukrayna, İstanbul’da yapılan barış görüşmeleri kapsamında varılan mutabakat doğrultusunda yüzlerce askerin cenazesini karşılıklı olarak iade etti.

Taraflar, savaşın dördüncü yılına girerken en kapsamlı cenaze teslimlerinden birini gerçekleştirdi.

MOSKOVA’DAN KİEV’E 1.000’DEN FAZLA CENAZE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Medinsky, Rusya’nın 1.000’den fazla Ukraynalı askerin cenazesini Ukrayna’ya teslim ettiğini açıkladı.

Aynı açıklamada, Ukrayna’nın da 26 Rus askerin cenazesini Rus tarafına iade ettiği bilgisi paylaşıldı.

UKRAYNA: 1.003 ASKERİN CENAZESİ TESLİM ALINDI

Ukrayna Savaş Esirlerinin Tedavisi Koordinasyon Merkezi, 1.003 Ukraynalı askerin cenazesinin teslim alındığını duyurdu. Merkez, sürecin yürütülmesinde Uluslararası Kızılhaç Komitesinin rol aldığını bildirdi.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİNİN SOMUT SONUCU

Gerçekleştirilen cenaze değişimi, bu yıl İstanbul’da yapılan barış görüşmelerinde üzerinde uzlaşılan insani başlıkların hayata geçirilmesi kapsamında yapıldı. Operasyon, savaşın başından bu yana yapılan en büyük ceset teslimlerinden biri olarak kayda geçti.

ÜÇ TUR GÖRÜŞME İSTANBUL’DA YAPILDI

Rusya ve Ukrayna heyetleri, 16 Mayıs, 2 Haziran ve 23 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da üç tur görüşme gerçekleştirdi. Bu temaslarda esir takasları, insani yardım başlıkları ve anlaşmaya dair taslak metinler hazırlandı.

SAVAŞ SÜRERKEN NADİR İŞBİRLİĞİ ALANI

Cephede çatışmalar devam ederken, cenaze ve esir takasları iki ülke arasında sürdürülebilen nadir işbirliği alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Daha önceki ceset değişimi Kasım ayında yapılmıştı.

