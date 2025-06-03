İstanbul'da barışa doğru... Dörtlü liderler zirvesi için umut var!

Ukrayna’nın, 40 Rus uçağını imha ettiği “Örümcek Ağı Operasyonu”nun gölgesinde gerçekleşen 3. buluşmadan umut verici kararlar çıktı. Hasta ve 25 yaş altı esirler ile 6’şar bin naaş takas edilecek. İstanbul’da ay sonunda ateşkes için bir temas daha olacak. Erdoğan’ın ev sahipliğindeki 4’lü zirvenin detayları da ele alındı. Ukrayna “Biz hazırız” dedi. Rusya’nın da “liderler zirvesi”ne sıcak baktığı belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlanması maksadıyla elini taşın altına sokan Türkiye, iki tarafı İstanbul’da buluşturdu. Ukrayna’nın önceki gün Rusya’ya yönelik şok saldırısı sonrası “zirvenin yapılıp yapılmayacağı” belirsizliği dün son buldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında bir araya gelen Rus ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi saat 15.00’te Çırağan Sarayı’nda başladı. Olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alındığı toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

HEDEF LİDERLER ZİRVESİ

Açılış konuşmasını yapan Bakan Fidan, toplantıda, liderler zirvesi için de zemin arayışında bulunacaklarını söyledi. “Görüşmelerin verimli geçmesi, en kısa zamanda arzu edilen sonuca ulaşması temel beklentimizdir” diyen Bakan Fidan, “Sayın Trump’ın barışın tesisi konusundaki kararlılığı yeni bir fırsat penceresi aralamıştır. Asıl olan sürdürülebilir bir barışın sağlanmasıdır. Bu süreçte Türkiye olarak her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazırız. Aynı coğrafyayı paylaştığımız iki ülkenin Türkiye’ye duydukları güven bizim için her şeyin ötesindedir. Tüm dünyanın gözü sizlerin burada yapacağınız görüşmelere odaklanmıştır. Bu fırsattan yararlanarak bizleri barışa bir adım daha yaklaştıracağınıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ESİR TAKASI YAPILACAK

Basına kapalı gerçekleşen toplantı bir saat on dakika sürdü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, toplantının “olumsuz” bitmediğini ve barış umudunun hâlen sürdüğünü açıkladı. Toplantının ardından ilk resmî açıklama ise Ukrayna heyetinden geldi. Bir basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, esir takası konusunda anlaşma sağladıklarını ifade etti. Umerov, esir takasının 25 yaş altı askerleri kapsayacağını kaydetti.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI VAR

Haziran sonu itibarıyla üçüncü bir toplantı yapılması için de anlaşma sağladıklarını ifade eden Umerov, bir sonraki zirvenin liderler seviyesinde yapılmasını istediklerini ve bunda ısrarlı olacaklarını dile getirdi. Yetkili, üçüncü zirvenin nerede olacağı konusunda bir karar alınmadığını ancak İstanbul’da olmasının muhtemel olduğunu belirtti. Rus tarafının memorandum sunduğunu, buna şimdilik cevap vermeyeceklerini ifade eden Ukraynalı yetkili, karşılıklı olarak 6’şar bin naaşın iade edileceğini de söyledi.

ÇOCUKLARI DA İSTEDİLER

Şartsız bir şekilde ateşkese hazır olduklarını sözlerine ekleyen Bakan Umerov, Rus tarafından Ukrayna’dan kaçırılan çocukları da istediklerini belirtti. Ukrayna’dan yüzlerce çocuğun kaçırıldığını belirten Umerov, bu çocukların isim listesini Rus tarafına verdiklerini kaydetti. Rus tarafının ise buna herhangi bir cevap vermediği ifade edildi. Bu arada, Ukrayna lideri Volodimir Zelenkskiy de toplantıya yönelik bir açıklama yaparak, yeni bir esir takası hazırlığında olduklarını belirtti.

RUSYA’DAN YALANLAMA

Rus heyetinin lideri Vladimir Medinsky de yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın iddia ettiği gibi 1,5 milyon çocuğun ellerinde olmadığını söyledi. Medinsky, “Ukraynalılar BM’de bir buçuk milyon Ukraynalı çocuğun kaçırıldığından bahsediyor. Bize verdikleri listede 339 çocuğun ismi var. Gerçek sayı bu. Gördüğünüz gibi listede bir buçuk milyon çocuk yok. Bu konudaki tüm suçlamalar asılsız. Bu liste, Ukrayna’nın manipülasyonunu ispatlıyor. Ukrayna mağdur rolü oynayıp Avrupa’ya şov yapıyor. Rusya son olarak 101 çocuğu iade etti; Ukraynalılar ise 22 çocuğu” dedi.

TRUMP’IN SABRI TAŞTI

Öte yandan, İstanbul’daki toplantı sürerken ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’tan açıklama geldi. Başkan Donald Trump’ın bir an önce barış istediğini ifade eden Barrack, “Başkan Trump artık sabrının sonuna geldi” dedi ve Türkiye’nin barışta “kilit ülke” rolünde olduğunu sözlerine ekledi.