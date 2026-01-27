İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezindeki Constellation adlı eğlence mekanında yılbaşı gecesi çıkan ve 40 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangında soruşturma devam ediyor. Mekanın sahipleri suçu, olayda trajik bir şekilde hayatını kaybeden 24 yaşındaki garson Cyane Panine’nin üzerine atarak kendilerini savundu.

İsviçre'nin gözde kayak merkezi Crans-Montana'da, yılbaşı kutlamaları sırasında 40 kişinin ölümü ve 116 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan "Constellation" adlı eğlence mekanındaki yangın faciasıyla ilgili soruşturmada, mekan sahipleri Jacques (49) ve Jessica Moretti (40) çiftinin savunma stratejisi şaşkınlığa neden oldu.

Fransız Le Parisien gazetesine sızan sorgu kayıtlarına göre çift, sorumluluğu reddederek "Suçlu biz değiliz, başkaları" ifadelerini kullandı.

Bar sahiplerinin 20 saat süren sorgusunda odaklandığı nokta, yangında hayatını kaybeden 24 yaşındaki garson Cyane Panine oldu. Savunmaya göre Cyane, "şovunun" bir parçası olarak meslektaşının omuzlarına çıkarak, içinde yanar vaziyette maytaplar bulunan içecek şişelerini salladı. Mekanın sahiplerine göre, şov amacıyla bir motorsiklet kaskı taktığı için tehlikeyi göremediği iddia edilen Panine’nin bu davranışı, son derece yanıcı köpükle kaplı tavanı tutuşturarak faciaya yol açtı.

24 yaşındaki garson Cyane Panine

Jacques Moretti, savcılara, "Tehlikeyi görmedik. Cyane bunu yapmayı seviyordu, bu bir şovdu," derken, Jessica Moretti de "En ufak bir risk olduğunu düşünseydim, kesinlikle ona izin vermezdim. On yıldır bu işi yapıyorum, hiç tehlike olabileceğini düşünmedim" sözleriyle sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştı.

Restoran sahipleri yangının, başında kasla ve maytaplı şişelerle şov yapan Panıne'nın suçu olduğunu iddia etti.



AİLE VE TANIKLAR İDDİALARI YALANLADI

Ancak, Panine'in ailesi ve yangından kurtulan tanıklar, Moretti çiftinin iddialarını şiddetle reddetti. Görgü tanıkları, garsonu maytaplı şişelerle şov yapmaya teşvik edenin bizzat gece müdürü olan Jessica Moretti olduğunu ve kullanılan kaskın bile alkollü içecek firması tarafından promosyon amaçlı verildiğini öne sürdü.

Bununla birlikte çift, ayrıca yangın güvenliği konusundaki ihmalleri ve bodrumdaki bir kaçış kapısının kilitlenmesinden de isimsiz bir personeli sorumlu tuttu. Kaçış kapısının arkasında duman zehirlenmesinden ölenler arasında Panine de bulunuyordu. Jessica Moretti, kapının her zaman açık olduğunu varsaydıklarını belirtirken, Jacques Moretti ise bir çalışanın buz küpü teslimatı sırasında mandalı kapattığını öğrendiklerini iddia etti.

İsviçre'de 40 kişinin can verdiği yangın faciasında korkunç savunma! Suçu ölen garsona attılar

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK EĞLENCE MEKANINA NASIL GİRDİ?



Yangının ardından çekilen bir videonun, Jessica Moretti'nin müşterileri umursamadan koltuğunun altında kasayı alıp kaçtığını gösterdiği de iddialar arasında yer aldı. Hatta barda ölen 14 yaşındaki bir çocuğun bulunmasına yönelik sorulara Jessica Moretti, "Belki sahte kimlik kullanıyordu ya da güvenlik görevlisi meşgulken ı yangın sırasında içeri sızdı. Her zaman tam kontrol sağlayamayız" cevabını verdi.

ÇİFTE HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

40 kişinin öldüğü mekanın sahipleri Jacques (49) ve Jessica Moretti (40).

Aslen Korsikalı olan ve Fransa'da hapis cezası bulunan Jacques Moretti, eşiyle birlikte 'ihmal suretiyle adam öldürme, ihmal suretiyle yaralamaya neden olma ve ihmal suretiyle kundaklamaya neden olma' suçlamalarıyla yargılanacak. İsviçre makamları tarafından kaçma riski yüksek görülen çift, pasaportlarına el konularak ve elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

