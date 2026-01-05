İsviçreli yetkililer, Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlaması sırasında barda çıkan yangında hayatını kaybeden 40 kişinin kimliğinin tespit edildiğini bildirdi. Ölenlerden bir kişinin 18 yaşında bir Türk vatandaşı olduğu açıklandı.

Valais kanton polisi ve savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak'ta çıkan yangında hayatını kaybeden 40 kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden 16 kişinin daha kimlikleri yer alırken, bunların 6'sının Fransa, 3'ünün İsviçre, 3'ünün İtalya, 1'inin Portekiz, 1'inin Belçika, 1'nin İsviçre-Fransa çifte vatandaşı olduğu, 1'inin de Fransa, İsrail ve İngiltere vatandaşlığı bulunduğu kaydedildi. Yakınlarına duyulan saygı gereği yetkililerin şu an için daha fazla bilgi paylaşmayacağı da açıklama yer aldı.

İsviçredeki kayak merkezi yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu! Hayatını kaybedenler arasında bir Türk vatandaşı var

ÖLEN VATANDAŞLARDAN 1'İ TÜRK

Valais polisi, dün sabah hayatını kaybeden 16 kişinin daha kimliğinin tespit edildiğini açıklarken, bunların 10'unun İsviçre, 2'sinin İtalyan, 4'ünün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa, Romanya ve Türkiye vatandaşı olduğunu bildirmişti. Dün ise yangında hayatını kaybeden 8 İsviçre vatandaşının kimlikleri açıklanmıştı.

İSVİÇRE'DEKİ KAYAK MERKEZİ YANGINI

Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı. İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuş, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ölü sayısını 47 olarak paylaşmıştı.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü. Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

