İtalya’nın güneydoğusunda yer alan Puglia bölgesi, son günlerde etkisini artıran şiddetli rüzgar ve yağışın yol açtığı olumsuzluklarla sarsıldı. Bölgedeki aşırı hava koşulları, can kayıplarına neden oldu.

İKİ CAN KAYBI VAR

Taranto kentinde bakım çalışması yapan 38 yaşındaki bir işçi, kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen elektrik direğinin altında kalarak hayatını kaybetti. Bir diğer acı haber ise Bari’nin kuzeyindeki Bisceglie ilçesinden geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen bir ağacın altında kalan 12 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

BİRÇOK BÖLGEDE SARI ALARM

Olumsuz hava koşullarının devam etmesi üzerine İtalya Başbakanlığına bağlı Sivil Savunma Birimi harekete geçti. Ülkenin kuzeybatı, orta ve güney kesimlerinde bazı bölgeler için “sarı” alarm verilirken, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Yetkililer, özellikle açık alanlarda bulunulmaması ve riskli bölgelerden uzak durulması gerektiğini vurgularken, hava koşullarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceği belirtiliyor.

