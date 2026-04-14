İtalya Başbakanı Meloni’nin Hürmüz konusunda destek vermeyeceklerini açıkça ilan etmesi üzerine konuşan Trump, "İran’ın nükleer silah sahibi olması onun umurunda değil" diyerek sitem etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği özel röportajda, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Papa'yı yerden yere vurdu.

Trump, İtalya Başkanı Meloni'ye sitem etti: Onu cesur sanmıştım, yanılmışım

Trump'ın telefonla gerçekleştirdiği mülakatta öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"MELONİ YÜZÜNDEN ŞOK OLDUM, YANILMIŞIM"

Trump, İtalya’nın Hürmüz Boğazı ve İran konusundaki tutumuna ilişkin şöyle konuştu:

"Başbakanınızın, petrol elde etmemiz için bize hiçbir yardımda bulunmaması hoşunuza mı gidiyor? İnsanlar bundan hoşlanıyor mu? Hayal bile edemiyorum. Ondan şok oldum. Cesur olduğunu sanıyordum ama yanılmışım. Sadece İtalya'nın bu işe karışmak istemediğini söylüyor. İtalya petrolünü oradan alsa da, Amerika İtalya için çok önemli olsa da durum bu. İtalya'nın dahil olması gerektiğini düşünmüyor. Amerika'nın onun için işi halletmesi gerektiğini düşünüyor.

Meloni ile uzun zamandır konuşmadık çünkü NATO konusunda bize yardım etmek istemiyor, nükleer silahlardan kurtulmamıza yardım etmek istemiyor. Artık aynı kişi değil ve İtalya da aynı ülke olmayacak. Düzensiz göç İtalya'yı ve tüm Avrupa'yı öldürüyor."

"NATO KAĞITTAN BİR KAPLAN"

Avrupa'nın enerji ve güvenlik politikalarını 'içeriden kendini yok etmek' olarak tasvir etmekten geri kalmayan Trump, müttefiklerini yeniden sorumluluk almamakla suçladı:

"Avrupalılar dünyanın en yüksek enerji maliyetlerini ödüyorlar ve enerjiyi aldıkları Hürmüz Boğazı için savaşmaya bile hazır değiller. Boğazın açık tutması için bizzat bana ülkeme bağımlılar. İtalya'dan istedikleri her şeyi, mayın tarama gemilerini göndermelerini istedim ama istemiyorlar çünkü NATO'nun kağıttan kaplan ülkesi."

"İTALYA İKİ DAKİKADA HAVAYA UÇAR"

Trump, barış çağrısı yapan Papa'nın bölgesel gerçeklerden uzak olduğunu iddia etti:

Kabul edilemez olan da ayrıca Papa'nın kendisi. Çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olması umurunda değil. Oysa İran'ın fırsatı olsa İtalya'yı iki dakikada havaya uçururdu. Papa anlamıyor ve savaştan bahsetmemeli. Çünkü neler olup bittiği hakkında hiçbir fikri yok. İran’da geçen ay 42 bin protestocunun öldürüldüğünü anlamıyor."

ORBAN HAKKINDA: "ÜLKESİNİN MAHVOLMASINA İZİN VERMEDİ"

Macaristan'ın eski lideri Viktor Orban'a olan desteğini yineleyen Trump, İtalya'nın göç politikasını hedef aldı:

'Orban benim dostumdu, göç konusunda iyi iş çıkardı. İtalya'nın yaptığı gibi, insanların gelip ülkesini mahvetmesine izin vermedi.'

