İtalya Başbakanı Meloni, İsrail ile olan savunma anlaşmalarının otomatik yenilenme işlemini askıya aldıklarını duyurdu.

Verona'daki Vinitaly fuarında konuşan Başbakan Meloni, İsrail'in mevcut saldırgan durumunu gerekçe göstererek İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini durdurduklarını ilan etti.

İsrail'e bir darbe de İtalya'dan! Meloni savunma anlaşmalarını askıya aldı

Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun bizzat İsrailli mevkidaşına gönderdiği mektupla resmiyet kazanan karar, askeri malzeme alışverişi, silah sistemleri ve ileri teknoloji araştırmalarını kapsayan dev bir iş birliği çerçevesini rafa kaldırdı.

2016'da yürürlüğe giren ve her 5 yılda bir kendiliğinden uzayan anlaşma, Roma'nın girişimiyle fiilen dondurulmuş oldu.

TRUMP’A PAPA RESTİ: "BU KABUL EDİLEMEZ"

Meloni’nin hedefindeki ikinci isim ise ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump’ın Papa 14. Leone hakkındaki sözlerine tepki gösteren İtalya Başbakanı, "Özellikle Papa hakkındaki açıklamalar kabul edilemezdi. Papa Leon’a dayanışmamı ifade ettim ve etmeye devam ediyorum" dedi.

2006 yılında İsrail tarafından onaylanan anlaşma, her beş yılda bir gözden geçiriliyordu

RUS GAZI VE ENERJİ UYARISI: "ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Enerji krizine de değinen Meloni, ENI CEO'su Descalzi'nin görüşlerine saygı duyduğunu ancak Rus gazı konusunda atılacak her adımda son derece temkinli olunması gerektiğini hatırlattı. Ukrayna'da barışın bir an önce sağlanması temennisinde bulunan Meloni, küresel ekonomiyi vuran yakıt ve gübre krizini çözmek için sınırların yeniden açılması ve istikrarın sağlanması gerektiğine değindi.

Meloni'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"AYNI FİKİRDE OLMADIĞIMIZI SÖYLEMELİYİZ"

"Açıkçası uluslararası durum üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü barış müzakerelerini ilerletmek, durumu istikrara kavuşturmak ve boğazı yeniden açmak için mümkün olan her çabayı göstermek gerekiyor. Bu durum bizim için sadece yakıtlar açısından değil, aynı zamanda gübreler açısından da temel önemde. Bence Avrupa bu krizin önümüzdeki aylarda getirebileceği etkiyi hafife almamalı. Harekete geçmek için çok geç kalmayı düşünürse büyük bir değerlendirme hatası yapmış olur. Mevcut saldırgan durum göz önüne alınarak, hükümetimiz İsrail ile savunma anlaşmasının yenilenmesini askıya aldı.

ABD'yi stratejik ve öncelikli müttefikimiz olarak görüyoruz. Ancak dost olduğunuzda ve stratejik müttefikleriniz olduğunda, aynı fikirde olmadığımızda bunu söyleme cesaretine de sahip olmak gerekir ki ben bunu her gün yapıyorum. Özellikle Papa hakkındaki açıklamaların kabul edilemez olduğu yönündeki düşüncemi hep paylaştım. Papa 14. Leo'ya da dayanışma içinde olduğumuzu ilettim. Açıkçası, dini liderlerin siyasi liderlerin dediklerini yaptığı bir toplumda kendimi rahat hissetmezdim.

"AVRUPA BU KRİZİN GETİREBİLECEĞİ ETKİYİ HAFİFE ALMAMALI"

Barış müzakerelerini ilerletmek, durumu istikrara kavuşturmak ve boğazı yeniden açmak için mümkün olan her çabayı göstermek gerekiyor. Bu bizim için sadece yakıt açısından değil, aynı zamanda gübre açısından da temel önemde. Bence Avrupa bu krizin önümüzdeki aylarda neden olabileceği etkiyi hafife almamalı. Harekete geçmek için çok geç kalmayı düşünürse büyük bir değerlendirme hatası yapmış olur. Bu yüzden İstikrar Paktı'nın genel bir önlem olarak askıya alınmasının değerlendirilmesi gibi konuları Avrupa'da gündeme getiriyoruz."

İSRAİL’İN KUDÜS KARARI MELONİ'Yİ ÇILDIRTTI

İtalya hükümeti, daha önce de Kudüs Latin Patriği Kardinal Pizzaballa’nın Doğu Kudüs’teki Kıyamet Kilisesi’ne girişinin İsrail polisi tarafından engellenmesini kınamıştı.

İtalya Başbakanı yaşananları "kabul edilemez" olduğunu söyleyerek "Kudüs Latin Patriği ve kutsal toprakların muhafızının ayine girişinin engellenmesi, sadece inananlara değil, din özgürlüğünü tanıyan tüm topluluklara yapılmış bir hakarettir" şeklinde konuşmuştu.

Hükümet daha sonra Batı Şeria'da İtalyan askerlerinin tehdit edilmesi sebebiyle İsrail'e protesto notası verdi.

