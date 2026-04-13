ABD ile Vatikan arasında 'İran savaşı' nedeniyle ipler kopma noktasına geldi. Pentagon müsteşarının, Vatikan Büyükelçisi'ne 'Her şeyi yapacak askeri güce sahibiz' diyerek gözdağı verdiği iddiası Avrupa ülkelerini ayağa kaldırdı.

ABD’nin, İran savaşına karşı çıkan Papa XIV. Leo’yu diz çöktürmek için Vatikan’ı "askeri güçle" tehdit ettiği öne sürüldü. Pentagon haberi "çarpıtılmış" diyerek reddederken, perde arkasındaki "sert azar" trafiği sızdı.

"İSTEDİĞİMİZİ YAPARIZ"

Washington koridorlarını hareketlendiren iddiaya göre, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Elbridge Colby, Vatikan’ın Washington Büyükelçisi Kardinal Christophe Pierre’i makamına çağırarak tehdit etti.

Sızan bilgilere göre Colby, Washington’ın "istediği her şeyi yapacak askeri güce sahip olduğunu" ileterek Kilise’nin ABD’nin yanında durması gerektiğini söyledi.

Görüşmede, 14. yüzyılda Fransız krallarının papalık otoritesini askeri güçle bastırdığı "Avignon Papalığı" dönemini hatırlatan ABD'li yetkililer, bu yolla Vatikan'a açıkça gözdağı verdi.

PAPA: YASADIŞI VE AHLAKSIZ

ABD doğumlu ilk papa olan XIV. Leo, Trump yönetiminin İran’a yönelik askeri hamlelerini hedef almaktan çekinmemişti. Pazar duasında ABD’nin İran saldırılarını "yasadışı ve ahlaksız" olarak nitelendiren Papa, dünya liderlerini "güce dayalı diplomasiyi" terk etmeye çağırdı.

Trump’ın İran medeniyetini yok etme tehdidine de tepki gösteren Papa, tüm iyi niyetli insanları savaşı reddetmeye davet etti.

Gerilimler gölgesinde, Papa’nın 2026’daki ABD ziyareti süresiz olarak ertelenmişti.

PENTAGON GERİ ADIM ATTI: "ABARTILI VE ÇARPITILMIŞ"

Kamuoyunda tartışmaların büyümesi üzerine Pentagon ve Vatikan temsilcilerinden ardı ardına yalanlamalar geldi. Pentagon, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, toplantının gerçekleştiğini kabul etti ancak içeriğin "saygılı ve makul bir tartışma" olduğunu savundu.

Yapılan açıklamada, "Toplantıyla ilgili haberler son derece abartılı ve çarpıtılmış. Görüşmede sadece stratejik konular ve dış politikada ahlak meseleleri ele alındı" denilerek krizin üstü örtülmeye çalışıldı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise konuya ilişkin sorulara temkinli yaklaşarak, "Gerçekte ne olduğunu anlamak isterim" demekle yetindi.

"O SESİ KONTROL EDEMİYORLAR"

Vatikan’ın en nüfuzlu isimlerinden Antonio Spadaro, ABD Başkanı Donald Trump’ın Papa XIV. Leo’yu hedef alan açıklamalarına cevap verdi.

Siyasi iktidarın ahlaki bir sese karşı cephe almasının temel nedeninin o sesi kontrol altına alamaması olduğunu belirten Spadaro, "Trump, Leo ile tartışmıyor. Ona, kendisinin kontrol edebileceği bir dile dönmesi için yalvarıyor Papa başka bir dil konuşuyor. O sesi sindiremeyen iktidar, onu gayrimeşru kılmaya çalışır ancak bunu yaparken dolaylı olarak onun ağırlığını da kabul eder.

Eğer Leo önemsiz olsaydı, tek bir kelimeyi bile hak etmezdi. Ona atıfta bulunulması, adının anılması ve karşı çıkılması, sözlerinin ne kadar önemli olduğunun bir işaretidir. Bu anlamda yapılan her saldırı, aslında bir güçsüzlük ilanıdır.

"EN TEDİRGİN EDİCİ ŞEY: PAPA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜ"

Kilise’nin ahlaki gücünün bir "karşı güç" olarak değil, iktidarın kontrol edemediği bir standart olarak ortaya çıktığına değinen Spadaro, sözlerini şöyle noktaladı:

"Leo polemiklerin sahasında cevap vermez ve tam da bu nedenle o sahanın ulaşamayacağı bir yerde kalır. O özgürdür. Ve bu silahsız, silahsızlandırıcı özgürlük, belki de iktidar için en tedirgin edici ve aynı zamanda en önemli olan şeydir."

