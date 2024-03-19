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Haberler > Dünya > İtalya'da İslam karşıtı söylem! Salvini'den ilkokulda Ramazan Bayramı'nda tatile tepki

İtalya'da İslam karşıtı söylem! Salvini'den ilkokulda Ramazan Bayramı'nda tatile tepki

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, BBC,
- Güncelleme:
İtalya&#039;da İslam karşıtı söylem! Salvini&#039;den ilkokulda Ramazan Bayramı&#039;nda tatile tepki

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, BBC,

İtalya’da ilköğretim okulu Ramazan Bayramı’nın ilk gününü tatil ilan etti. Paskalya Bayramı'nda tatile karşı çıkmayan Başbakan Yardımcısı Salvini, karara 'değerlerimize aykırı' diyerek tepki gösterdi.

İtalya'nın kuzeyindeki bir ilköğretim okulu Paskalya Bayramında olduğu gibi Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etti.  Aşırı sağcı, Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, bu kararın İtalya’nın değerlerine aykırı olduğunu savundu ve kabul edilemeyeceğini söyledi.

Milano kenti yakınlarındaki Pioltello kasabasında yaklaşık 1200 öğrencili Iqbhal Masih İlköğretim Okulu'nun müdürü Alessandro Fanfoni, geçen yıllarda Ramazan Bayramı’nın ilk gününde devamsızlığın çok artması nedeniyle bu sene bu günü tatil etme kararı aldıklarını söyledi.

İsmini, çocuk işçiliğine karşı mücadelenin sembolü, öldürülen Pakistanlı Hristiyan çocuk Iqbhal Masih’ten alan okuldaki öğrencilerin yüzde 40 kadarının Müslüman ailelerden oluşan okulda Ramazan Bayramı'nın ilk günü tatil kararı alınmasına aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'den itiraz geldi.

Il Fatto Quotidiano gazetesine konuşan Fanfoni, “Gerçeklere gözlerimizi kapatamayız. Bu bayram birçok öğrencimiz için bir gelenek, üstelik İtalyan sınıf arkadaşları da sıklıkla onlara katılarak bu anı paylaşıyor” dedi.

Partiden Milanolu Avrupa Parlamentosu Üyesi Silvia Sardone, kararı “İslamlaşma sürecini güçlendirici bir adım” diye eleştirdi.

Lig lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de benzer şekilde tepki göstererek, “Kimileri başkalarını ‘rencide etme’ korkusuyla sınıflardaki haçlar gibi Katolik sembollerini kaldırmak isterken, Milano yakınlarında bir müdür, okulu Ramazan sonunda kapatmaya karar verdi. Bu, ülkemizin değerlerine, kimliğine, geleneklerine aykırı, kabul edilemez bir seçim” dedi.

Salvini, İtalya ve Avrupa için böyle bir “model” istemediklerini de söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi, BBC,
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