İzlanda'da buz mağarası çöktü! 1 turist öldü, 2 turist kayıp

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olay yerinde bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, iki kişinin ağır yaralandığı, bir kişinin durumunun ise stabil olduğu belirtildi. Öte yandan açıklamada iki kişinin kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yerel medya, İzlanda'nın gözde turistik mekanlarından Breidamerkurjökull Buzulu'ndaki mağarayı ziyaret eden turistlerin rehber eşliğinde bölgede bulunduğunu ve çökme sırasında birçoğunun mağaranın dışında olduğunu bildirdi.

Bu arada çökmenin volkanik patlamayla ilgili olmadığı vurgulandı.