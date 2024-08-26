İzlanda'da buz mağarası çöktü! 1 turist öldü, 2 turist kayıp
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İzlanda'nın güneyinde bulunan bir buz mağarasında çökme meydana geldi. Olayda bir turist öldü, üç turist yaralandı. İki kişi ise kayboldu.
İzlanda'nın güneyinde bulunan Breidamerkurjökull Buzulu'ndaki bir mağarada 25 kişilik turist grubunun ziyareti esnasında çökme meydana geldi. İlk açıklamada 4 turistin düşen buz parçalarından etkilendiği bildirildi.
BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Olay yerinde bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, iki kişinin ağır yaralandığı, bir kişinin durumunun ise stabil olduğu belirtildi. Öte yandan açıklamada iki kişinin kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Yerel medya, İzlanda'nın gözde turistik mekanlarından Breidamerkurjökull Buzulu'ndaki mağarayı ziyaret eden turistlerin rehber eşliğinde bölgede bulunduğunu ve çökme sırasında birçoğunun mağaranın dışında olduğunu bildirdi.
Bu arada çökmenin volkanik patlamayla ilgili olmadığı vurgulandı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı