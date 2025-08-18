James Bond'un efsane tasarımcısı Joe Caroff hayatını kaybetti! Acı haberi oğulları duyurdu

Efsanevi film serisi James Bond’un gizli kahramanı olarak bilinen Joe Caroff, ABD’nin Manhattan bölgesindeki evinde hayatını kaybetti.

104. DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Caroff’un ölümü oğulları Peter ve Michael tarafından duyurulurken, grafik tasarımcının 104. doğum gününden bir gün önce öldüğü bildirildi.

2021 yılında verdiği bir demeçte ünlü logoyu nasıl tasarladığını anlatan Caroff,

''[Bond'un] tanımının 007 olduğunu biliyordum ve yedi rakamının sapını çizdiğimde, 'Bana bir silahın sapı gibi görünüyor' diye düşündüm. Çok spontaneydi, hiç çaba gerektirmedi.'' ifadelerinde bulundu.

EN SEVDİĞİ SİLAHTAN ESİNLENMİŞ

Açıklamalarına devam eden Caroff, 007’ye James Bond’un yazarı Ian Fleming'inen sevdiği silah olan Walther PPK'dan esinlenerek bir namlu ve tetik eklediğini kaydetti.

Bu tasarım için kendisine 300 dolar ödendiğini söyleyen Caroff, ''Bu benim için küçük bir reklam parçası gibiydi.'' dedi.

Verdiği röportajda, daha önce yıllar içinde yaptığı orijinal çizimleri kaydetmediğini söyleyen Caroff, ''Muhtemelen akıllıca bir şey değildi ama yaptığım şeyi hiçbir zaman büyüklüğe bağlamadım. Sadece çalışıyordum, nokta. Sadece bir sanatçıydım'' ifadelerini kullandı.

Caroff’un sinema dünyasındaki ilk çalışması 1961 yapımı Batı Yakası Hikayesi filminin posteriydi. Daha sonra Woody Allen'ın birçok filminin yanı sıra Bir Avuç Dolar ve Kahramana Çok Geç gibi filmlerin posterlerini tasarladı.