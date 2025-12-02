Japonya'da Başbakan Sanae Takaiçi'nin ekim ayında seçilmesi sonrası zafer konuşmasında art arda 5 kez tekrarladığı "Çalışmaya söz veriyorum." ifadesi, ülkedeki yarışmada "yılın en popüleri" oldu.

Asahi gazetesinin haberine göre T&D Hoken Groups tarafından ülke çapında "2025 Yılının Yeni ve Moda İfadeleri" yarışması düzenlendi.

BU İFADELER 2025'İN EN POPÜLERİ OLDU

Yarışmanın sonuçlarına göre Takaiçi'nin ekimde seçilmesi sonrası zafer konuşmasında art arda 5 kez tekrarladığı "Çalışmaya söz veriyorum." ve "Kadın başbakan" ifadeleri, 2025'in en popülerleri seçildi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi

Ödül töreninde konuşan Takaiçi, ifade tekrarının olumlu ve olumsuz tepki aldığına işaret ederek, ülkenin 'iş-hayat dengesinde' önemli bir dönemden geçtiğini söyledi.

Çok çalışmak ve ülkeye katkıda bulunmak istediğini vurgulayan Takaiçi, "Kesinlikle birçok vatandaşı çok fazla çalışmaya teşvik etmeyi amaçlamadım. (Konuşmamda) Uzun çalışma saatlerini bir erdem olarak tanıtmayı amaçlamadım, lütfen beni bu konuda yanlış anlamayın." diye konuştu.

Takaiçi, güçlü ekonomi, güvenlik ve diplomasi ile verimli geçim kaynaklarıyla halkın umut besleyebileceği gelecek için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi

Popüler ifadelerin arasında "Trump'ın gümrük tarifeleri", stoklanmış pirinci anlatan "kokokomai" ve Osaka Expo 2025 maskotu "Myakumyaku" da yer aldı.

ART ARDA 5 KEZ KULLANMIŞTI

Takaiçi, ekimde yaptığı zafer konuşmasında "Çalışmaya, çalışmaya, çalışmaya, çalışmaya ve çalışmaya söz veriyorum." ifadesini kullanmıştı.

İktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) liderlik seçimini kazanan Takaiçi, Mecliste ülkenin ilk kadın başbakanı seçilmişti.

