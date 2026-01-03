İngiltere’nin Southampton kentinde yaşayan iki çocuk annesi Sally Burton, kanseri atlattıktan sonra bel ağrısı, bacaklarında uyuşma ve denge şikayetleriyle doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından MS teşhisi alan kadın, kısa süre içinde ikinci şoku yaşadı.

İngiltere’nin Southampton kentinde yaşayan Sally Burton, kısa zaman içinde aldığı iki kötü haberle adeta sarsıldı.

“TARİF EDİLEMEZ”

Eski bir ebe olan Burton, meme kanserinin rutin bir mamografi sırasında fark edildiğini ve ameliyatla tedavi edildiğini belirterek, “Birinin size kanser olduğunuzu söylemesi tarif edilemez; tam bir şok, korku ve üzüntü” dedi. Burton, tedavinin ardından kemoterapiye ihtiyaç duymadan iyileştiğini, ancak sürecin kendisini hem fiziksel hem de duygusal olarak yorduğunu anlattı.

Kanseri atlatan 61 yaşındaki kadın bu kez farklı bir teşhisle sarsıldı: Duvarlara çarpıyordum

“DUVARLARA ÇARPIYORDUM”

Burton, MS sürecinin ise kanserden sonra yaşadığı farklı belirtilerle başladığını söyledi. Önce omurga fıtığı teşhisi aldığını ve sol bacağında şiddetli ağrı hisseden Burton'ın şikayetleri giderek arttı. Zamanla yüzünde ve kollarında uyuşma, denge kaybı, çabuk yorulma ve hafıza sorunları yaşamaya başladığını belirten kadın, “Duvarlara çarpıyor, düşünme ve harekete geçme becerilerimin etkilendiğini hissediyordum” ifadelerini kullandı.

“KANSERİ ATLATMIŞKEN BÖYLE BİR TEŞHİS ALMAK…”

Bu şikâyetler üzerine yapılan beyin ve omurilik MR’larında çok sayıda lezyon tespit edildiğini aktaran Burton, “Sonuçlar MS ile uyumluydu. Kanseri atlatmışken böyle bir teşhis almak çok yıkıcıydı, ‘Birileri yanılıyor olmalı’ diye düşündüm” dedi.

MS nedeniyle erken emekli olmak zorunda kaldığını söyleyen Burton, “İşim kimliğimin büyük bir parçasıydı; bunu kaybetmek inanılmaz derecede zordu” sözleriyle yaşadığı zorlukları anlattı. Tüm zorluklara rağmen hayata tutunduğunu vurgulayan emekli ebe, gönüllü çalışmalar, yürüyüş grupları ve müzikle ayakta kaldığını belirterek, “Böyle bir teşhis sonunuz anlamına gelmiyor. Umut var ve MS ile de anlamlı bir hayat yaşayabilirsiniz. Ben MS hastasıyım ama MS beni tanımlamıyor” dedi.

