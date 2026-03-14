Karadeniz, Novorossiysk açıklarında Yunan bayraklı "MARAN HOMER" adlı petrol tankeri saldırıya uğradı. Kazakistan petrolü yüklemek için sıra bekleyen dev tanker, kimliği belirsiz İHA'larla hedef alındı.

Selanik’ten yola çıkan ve Chevron tarafından kiralanan boş tanker, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminaline girmek için emir beklediği sırada vuruldu.

Yerel saatle 04:35 sularında gerçekleşen saldırıda geminin sağ tarafı ve güverte ekipmanı hasar gördü. Toplam 24 mürettebatın bulunduğu gemide yaralanan olmadı.

"DENİZCİLİK SAVAŞIN DIŞINDA TUTULMALI"

Yunanistan Denizcilik Bakanı Vasilis Kikilias, saldırının Rus petrolüne yönelik kısıtlamalar ve bölgedeki yeni jeopolitik kararlarla ilişkili olabileceğini ima etti.

Yunan denizcilerinin ve şirketlerinin sadece uluslararası ticareti sürdürmeye çalıştığını belirten Bakan, "Yunan mülkiyetindeki gemilerin hedef alınmasını kabul etmiyoruz" diyerek konuyu Avrupa Konseyi düzeyine taşıyacaklarını iletti.

ŞİRKET DOĞRULADI: "KÖR SALDIRILARIN HEDEFİ OLDUK"

Tankerin işletmecisi Maran Tankers Management, geminin Rus karasularının dışında hedef alındığını açıkladı. Şirket kaynakları, son dönemde gemilere ve mürettebata yönelik "ayrım gözetmeksizin" yapılan saldırıların arttığını iletti.

Maran Homer, saldırının ardından güvenlik gerekçesiyle Novorossiysk bölgesinden hızla uzaklaştı.

