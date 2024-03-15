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Haberler > Dünya > Katliam gibi test! 'Büyücü olmadıklarının' ispatı için gizemli sıvıyı içen 50 kişi öldü

Katliam gibi test! 'Büyücü olmadıklarının' ispatı için gizemli sıvıyı içen 50 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Katliam gibi test! &#039;Büyücü olmadıklarının&#039; ispatı için gizemli sıvıyı içen 50 kişi öldü
Angola, Gizemli Sıvı, Şifacılar, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Angola'da büyücü olmadıklarını ispat etmek için bitkisel gizemli bir sıvıyı içmeye zorlanan 50 kişi öldü. Yetkililer, ölümlerle ilgili geleneksel şifacıları suçladı.

Afrika ülkesi Angola'da ocak ve şubat aylarında 50 kişi, içtikleri 'bitkisel bir sıvı' nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan ölümler, tüm dünyanın ilgisini çekti.

Yerel basındaki haberlere göre; Angola'nın orta bölgesindeki Camacupa'da büyücülük yapmadığını kanıtlamak isteyenler, içtikleri sıvı sonrası öldü. Bölge yetkililerinden Luzia Filemone, ölümlerle ilgili geleneksel şifacıları suçladı.

"GİZEMLİ SIVIYI İÇMEYE ZORLANDILAR"

Filemone, "50'den fazla kurban, geleneksel şifacılara göre kişinin büyücülük yapıp yapmadığını kanıtlayan bu gizemli sıvıyı içmeye zorlandı" dedi.

Nüfusunun çoğunluğu Katolik Hristiyanlardan oluşan ve eski Portekiz sömürgesi Angola'da büyücülük günümüzde de yaygın.

Katliam gibi test! 'Büyücü olmadıklarının' ispatı için gizemli sıvıyı içen 50 kişi öldü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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