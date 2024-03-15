Katliam gibi test! 'Büyücü olmadıklarının' ispatı için gizemli sıvıyı içen 50 kişi öldü

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Mart 2024 12:10 - Güncelleme: 15 Mart 2024 12:33 - Güncelleme:

Angola, Gizemli Sıvı, Şifacılar, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Angola'da büyücü olmadıklarını ispat etmek için bitkisel gizemli bir sıvıyı içmeye zorlanan 50 kişi öldü. Yetkililer, ölümlerle ilgili geleneksel şifacıları suçladı.