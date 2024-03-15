Tam 7 ülkede internet kesildi, anında açıklama geldi: İleride daha büyük sonuçlar doğurabilir

Deniz altı internet hatlarındaki arıza nedeniyle 7 Afrika ülkesinde internet kesildi. Kesintilere dair yapılan açıklamada, önlem alınmaması durumunda ileride daha büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Deniz altında bulunan internet hatlarında arıza meydana geldi, birçok ülkede gün boyu kesinti yaşandı.

Afrika'nın en büyük ağ sağlayıcılarından MTN Grubu, arıza nedeniyle Fildişi Sahili, Liberya, Benin, Gana, Burkina Faso, Namibya ve Lesotho gibi ülkelerde internetin kesildiğini duyurdu. Açıklamada, kesintilerin denizin altındaki hatlarda meydana gelen kopma ve arızalardan kaynaklandığı belirtildi.

"ÖNLEM ALINMAZSA DAHA BÜYÜK SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Daha önce de kesintiler yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, son arızaların ardından önlem alınmaması durumunda ileride daha büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Hasar tespit edilen kablo ağları arasında Batı Afrika Kablo Sistemi (WACS) ve Avrupa'ya bağlantı sağlayan hatlar da bulunuyor.