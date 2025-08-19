Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kazakistan'da irtifa kaybeden uçak yere çakıldı! Çok sayıda ölü var

Kazakistan'da irtifa kaybeden uçak yere çakıldı! Çok sayıda ölü var

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kazakistan’ın Akmola bölgesinde “Aerostar R40F” tipi hafif motorlu bir uçağın düşmesi sonucu pilot ve yolcu hayatını kaybetti.

Akmola bölgesinde “Aerostar R40F” tipi hafif motorlu bir uçak havalandıktan kısa süre sonra yere çakıldı.

Feci kazada pilot ve yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcunun, doğum gününde uçuş hayalini gerçekleştirmek isteyen 43 yaşındaki Diana Ahmetova olduğu öğrenildi.

“Aerostar R40F UP-LA229” tipi uçağın düştüğü açıklandı. Ulaştırma Bakanlığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİ, UÇAKTA CAN VERDİ

Kazak medyasına göre hayatını kaybeden yolcu, 43 yaşındaki üç çocuk annesi Diana Ahmetova idi. Ahmetova, doğum günü hediyesi olarak bu uçuşu satın almış ve yıllardır hayalini kurduğu bu deneyimi yaşamak istemişti.

Uçuş öncesi yağmur başlamış, Ahmetova da bir arkadaşına “Yağmur başladı, uçuş iptal olursa üzülürüm” demişti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANdı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın havada aniden irtifa kaybederek yere dik şekilde çakıldığı görülüyor. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Yetkililer olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Yeniden Refah Partili belediye başkanı, AK Parti rozeti taktı! "Bembeyaz sayfalara yazacağız..."Acun Ilıcalı'ya kötü haber: Hull City'nin başvurusu sonuçlandı
