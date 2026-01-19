Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Keşmir’in kuzeybatı bölgesinde 6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Keşmir hattında geniş bir alanda hissedildi, can kaybı bildirilmedi.

İlk sismik verilerde depremin büyüklüğü 6 olarak yer aldı. Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi, aynı sarsıntıyı 6.1 büyüklüğünde raporladı. The Incorporated Research Institutions for Sismology depremin büyüklüğünü 5.9 olarak kaydederken, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi 5.7 büyüklüğünü paylaştı.

RaspberryShake vatandaş-semisografi ağı depremi 6.0 büyüklüğünde duyurdu. Fransa’nın Réseau National de Surveillance Sismique ağı da sarsıntıyı teyit eden kurumlar arasında yer aldı.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Yetkililerden gelen ilk bilgilere göre depremde şu ana kadar can kaybı ya da ciddi hasar bildirilmedi. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Sismoloji kuruluşları, depremin büyüklüğü ve derinliğine ilişkin verilerin önümüzdeki saatlerde güncellenebileceğini duyurdu.

Öte yandan deprem, Pakistan’ın Azad Cammu Keşmir bölgesi, Lahor, İslamabad ve Peşaver şehirlerinde de hissedildi.

