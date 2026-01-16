ABD’nin Oregon eyaleti açıklarında, Bandon bölgesinin 295 kilometre batısında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem sonrası can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun (USGS) verilerine göre, Oregon açıklarında deprem meydana geldi.



ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Endonezya açıklarında korkutan deprem! İşte veriler

6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDILAR

Depremin merkez üssünün, eyaletin Bandon bölgesinin 295 kilometre batısı olduğu belirlendi. Büyüklüğü 6 olan depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA İber Yarımadası saat yönünde dönüyor! Deprem sinyalleri şimdiden başladı

Depreme ilişkin can ve mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı. Depremin ardından oluşabilecek tsunami riskine dair de bilgi verilmedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası