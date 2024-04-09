Kimine 10 bin dolar, kimine bedava arsa! ABD'de şaşırtan nüfus planı

ABD'de bazı şehir yönetimlerinin nüfusu artırmak amacıyla bölgeye gelenlere 10 bin dolar veya ücretsiz arsa verme kararı aldığı açıklandı. Kasabaları cazip hale getirmek ve ekonomiyi güçlendirmek için sunulan ücretsiz konut imkanı, düşük nüfuslu kasabalarda hayata geçti. Arsaya sahip olan kişilerin ise, bir ev inşa etmeleri ve mecburi olarak orada yaşamaları bekleniyor.

ABD'de bazı şehir yönetimleri, nüfus ile bölgeye olan ilgiyi artırmak ve ekonomiyi güçlendirmek maksadıyla farklı bir yönteme başvurdu.

Ülkenin 5 ayrı şehrinde yönetim, bölgede yaşayacak insanlara ücretsiz arsa veya 10 bin dolar verecek.

ŞARTLAR BİR BİR AÇIKLANDI

Business Insider, ülkenin farklı eyaletlerinde uygulanacak nüfus planının başladığını belirterek, şehirlerde yaşayacak olanlar için makul seçenekleri sıraladı.

Elwood, Nebraska

Nebraska eyaletindeki Elwood’da ticaret odası, 1150 metrekarelik arsaları ücretsiz dağıtıyor. Arsaya sahip olanların bir ev inşa etmesi zorunlu tutuluyor.

Manilla, Iowa

Manilla’da belirli şartlara göre ücretsiz arsalar veriliyor. Arsaya sahip olanlar vergi ve harçlardan muaf tutulacak ve bazı şartlara bağlı olarak ev inşa edecek.

Mankato, Kansas

Mankato’da ücretsiz olarak verilecek 26 arsa mevcut. Katılımcıların mülakattan geçerek minimum 111 metrekarelik ev inşa etmesi ve inşaata 6 ay içinde başlaması isteniyor.

Monessen, Pennsylvania

Monessen’de nüfusun artırılması için terk edilmiş evlerin tekrar konuta dönüştürülmesi planlanıyor. Evleri alan kişilere vergi indirimi ve ödeme kolaylıkları sağlanacak.

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Lincoln, Kansas

Lincoln’de ev inşa edilmesi şartıyla ücretsiz arsalar veriliyor.