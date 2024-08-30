Kırgızistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Ağustos 2024 12:25 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 12:29 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Türkiye tarihinin önemli günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de kutlandı. Bişkek Atatürk Parkı'ndaki anıta çelenk bırakılarak İstiklal Marşı okundu.