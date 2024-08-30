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Kırgızistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kırgızistan&#039;da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye tarihinin önemli günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de kutlandı. Bişkek Atatürk Parkı'ndaki anıta çelenk bırakılarak İstiklal Marşı okundu.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü münasebetiyle tören gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğince Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, anıta çelenk konulmasıyla başladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçiliğin Geçici Maslahatgüzarı 2. katip Herdem Yudum Kutlu, konuşmasında, şanlı Türk milletinin bundan 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde tarihin seyrini değiştirdiğini, istiklal ve istikbalini her şartta canı pahasına korumaya muktedir olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Kutlu, 30 Ağustos zaferinin tarihte eşi ve benzerinin görülmediğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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