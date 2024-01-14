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    'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz' kitabının yazarının kocasını katlettiği ortaya çıktı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Film gibi olay ABD'nin Oregon eyaletinde yaşandı. "Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz?" isimli kitabın yazarı Nancy Crampton Brophy, kocasını öldürme suçuyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    &#039;Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz&#039; kitabının yazarının kocasını katlettiği ortaya çıktı
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Oregon'da yaşayan 68 yaşındaki roman yazarı Nancy Crampton Brophy, 27 yıllık kocası olan 63 yaşındaki Daniel Brophy'i öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

    FİLM DEĞİL GERÇEK!

    Nancy Crampton Brophy, eşi şef Daniel Brophy'nin Haziran 2018'de Portland, Oregon'un güneybatısındaki Oregon Culinary Institute'un mutfağında ölü bulunmasının ardından suçlu bulundu.

    Nancy'nin kocasını öldürme nedeninin, para sıkıntısı çektiği için 1,4 milyon dolarlık (42 milyon Türk lirası) hayat sigortası poliçesini nakde çevirmek olduğu ifade edildi.

    'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz' kitabının yazarının kocasını katlettiği ortaya çıktı

    MAHKEMEDEN AĞIR CEZA

    Nancy Brophy'nin "Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz" adlı kısa öyküsünde, izi sürülemeyen bir suç işlemenin arkasında yatan nedenleri yazmıştı:

    Romantik ve kararsız bir yazar olarak, vaktimin büyük bir kısmını bir cinayeti ve doğal olarak ardındaki polis sürecini düşünerek geçirdim. Ve işlenen cinayet beni özgür kılacaksa, zamanımı hapishanede geçirmek istemediğime karar verdim. Boşanmak pahalı ve bütün mal varlığınızın gerçekten bölünmesini istiyor musunuz? Ya da para için evlenmişseniz, boşanınca ne anlamı kalacak? Polisler kesinlikle aptal değiller, ilk bakacakları yer siz olacaksınız. Bu yüzden organize, acımasız ve çok zeki olmak zorundasınız. Eskiden kocalar yolcu gemilerinde kaybolabiliyorlardı. Sizinki neden olmasın?

    Brophy, 2 Haziran 2018 günü sabah 7:30 sularında, çalıştığı Oregon Enstitüsü'nde birden fazla kurşun yarasıyla ölü bulundu. Polis raporuna göre herhangi bir boğuşma ya da soygun izine rastlanmadı. Brophy bulunduğunda cüzdanı, telefonu ve arabasının anahtarları hâlâ yanındaydı.

    Nancy kocasının öldürülmesinden dört yıl sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

    'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz' kitabının yazarının kocasını katlettiği ortaya çıktı

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > 'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz' kitabının yazarının kocasını katlettiği ortaya çıktı
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