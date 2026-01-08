İngiltere’de yaşayan 32 yaşındaki Sonia Exelby, bir internet sitesinde tanıştığı adam tarafından öldürülmek üzere geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri’ne uçtu. Exelby, 17 Ekim’de Florida eyaletinin Marion Oaks bölgesinde ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

ABD’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Geçen ay İngiltere’den ABD’ye giden 32 yaşındaki bir kadın, hayatını kaybetti. Genç kadının öldürülmek üzere Florida’ya gittiği öğrenildi. WCJB’nin elde ettiği soruşturma raporları korkunç olayı ortaya koydu.

SEYAHAT PLANLARI ŞOKE ETTİ

Açıklanan otopsi raporuna göre, Exelby kalbi, boğazı, midesi ve sırtı dahil olmak üzere birçok yerinden bıçaklanmıştı. Polis, kadının bilgisayarında, Exelby’nin “intihar eğiliminde olduğunu ve cinsel istismara, işkenceye ve muhtemelen öldürülmeye maruz kalmak üzere ABD’ye seyahat edeceğini” gösteren kanıtlar buldu.

Korkunç ölüm: İnternette tanıştı, katiline uçtu! Sorguda her şey ortaya çıktı

DÖRT KEZ BUÇAKLANMIŞ

Marion İlçe Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Exelby dört kez bıçaklanmış. Aort, yemek borusu, mide, dalak, pankreas ve sol böbreğinde ciddi yaralanmalar oluşmuştu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis, Exelby’nin cesedini sığ bir mezardan çıkararak soruşturmayı genişletti. 53 yaşındaki Dwain Hall, birinci derece cinayet ve adam kaçırma suçlamalarıyla tutuklandı. Hall, başlangıçta kadını tanımadığını iddia etti, ancak daha sonra onu alıp kiralık bir eve götürdüğünü itiraf etti.

HER ŞEYİ AÇIKLADI

Polis raporlarına göre Hall, sorgusunda kendisi ve Exelby arasında “bağlanma, intihar ve Exelby’nin birinin onu öldürmesini istemesi” konularında konuşmalar geçtiğini söyledi.

