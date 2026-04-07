Savaş nedeniyle Dubai'den ayrılan yabancı çalışanlar evlerini ve otomobillerini geride bırakırken, girişimciler bu durumu fırsata çevirdi. Yeni kurulan şirketler taşınma, vize işlemleri ve borç kapatma gibi hizmetlerle çalışanlara destek oluyor.

Son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle Dubai'den ayrılan yabancı çalışanların sayısında ciddi artış yaşanıyor. Bu durum özellikle Londra gibi şehirlerde ev kiralarının yükselmesine yol açtı. Körfez medyasında fazla yer bulmasa da, bölgede uzun yıllar çalışan birçok yabancının ülkeden ayrıldığı biliniyor.

Çoğu çalışan, kiraladıkları evleri ve sahip oldukları otomobilleri ise geride bıraktı.

GİRİŞİMCİLER İÇİN FIRSAT KAPISI

Arabian Business'ta yer alan habere göre; bu kriz aynı zamanda girişimciler için fırsat kapısı oldu. BAE'li girişimci Andy Fordham, ülkeden ayrılmak zorunda kalan yabancılara destek sağlamak amacıyla yeni bir şirket kurdu. Şirket, taşınma planlamasından vize iptallerine, borç kapatmaktan sınır geçiş organizasyonlarına kadar kapsamlı hizmetler sunuyor.

ARAÇLARI SATIYOR, EVLERİ BOŞALTIYORLAR

Sektördeki diğer şirketler de benzer hizmetler veriyor. Ülkeden ayrılacak olan çalışanlar, kiraladıkları evlerin boşaltılmasından otomobillerinin satışı veya iadesine, hatta vize ve borç işlemlerinin çözülmesine kadar çeşitli desteklerden yararlanabiliyor. Böylece yabancı çalışanlar, yeni yaşamlarına sorunsuz bir geçiş yapabiliyor.

Uzmanlar, bu tür hizmetlerin Körfez’den ayrılan yabancı çalışanlar için büyük kolaylık sağladığını, aynı zamanda piyasada yeni iş fırsatları oluşturduğunu belirtiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası