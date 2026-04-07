Madagaskar, Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle enerji arzında yaşanan aksaklıklar nedeniyle ülke genelinde iki haftalık acil durum ilan etti. Hükümetten yapılan açıklamada, enerji tedarikindeki sorunların günlük yaşamı, ekonomiyi ve kamu hizmetlerini olumsuz etkilemeye başlaması üzerine kabinenin olağanüstü toplandığı ve bu kararın alındığı bildirildi.

İKİ HAFTALIK ACİL DURUM

Açıklamada, “Ülke genelinde iki haftalık enerji acil durumu ilan edilmesi kararlaştırıldı” ifadelerine yer verildi. Acil durum kapsamında yetkililerin, enerji arzını yeniden sağlamak ve kamu hizmetlerinin devamlılığını güvence altına almak için hızlı ve özel önlemler alabileceği belirtildi.

GECİKEN SEVKİYATLAR KRİZE NEDEN OLDU

Elektrik üretiminin büyük bölümünde ithal yakıta bağımlı olan Madagaskar’ın, yakıt tedarikinin önemli kısmını Umman’dan sağladığı ifade edildi. Özellikle Umman’ın Sohar bölgesinden yapılan sevkiyatların son günlerde birkaç gün gecikmesi, ülkede enerji krizini derinleştirdi.

Uzmanlar, sevkiyatların Hürmüz Boğazı’ndan geçmemesine rağmen, bölgedeki gerilimin lojistik zinciri olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Bu durumun kısa vadede enerji arzında dalgalanmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

