Küba'da 'jet-ski'yli terör saldırısı girişimi! ABD'den geldiği tespit edildi

12 Aralık 2023 08:57 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 08:57

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

Küba devlet medyasının aktardığı bilgilere göre, Florida'da yaşayan Küba vatandaşı bir kişi, jet-ski'yle adaya ulaştıktan sonra aracı adanın kuzey kıyısında bırakarak, buradan Küba'ın içlerine doğru ilerledi.

KÜBA İKİSİNİ DE TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYOR

Haberde, saldırı planının Nueva Nacion Cubana (Yeni Küba Ulusu) ve La Nueva Nacion Cubana en Armas (Silahlı Yeni Küba Ulusu) isimli iki örgütle bağlantılı olduğu iddia edildi. Küba devleti her iki örgütü de terör örgütü olarak tanımlıyor.

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan kişinin üzerinde birkaç silah, şarjör ve mühimmat ele geçirildiği öne sürüldü. Gözaltına alınan kişinin Küba'da şiddet eylemlerine katılacak kişiler aradığı ifade edildi. Haberde, konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hem Küba'da hem de Güney Florida'da yaşayan bazı kişilerle ilgili bilgi toplandığı belirtildi.

Terör saldırısı planıyla ilgili suçlamalar, Küba'nın 80'den fazla yabancı ülke vatandaşı ve kuruluşu terör listesine dahil etmesinin ardından geldi. Listede saldırı planıyla suçlanan iki örgüt de yer alıyordu. Örgütler için, "Küba devletinin güvenliğine karşı eylemler organize eden ve gerçekleştiren ABD merkezli suç yapıları" değerlendirmesi yapılmıştı.