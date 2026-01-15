İngiltere’nin Bristol kentinde yaşayan 33 yaşındaki Amy Frankcom, ailesiyle gittiği Finladiya tatilinden döndükten sonra kulağında tıkanıklık hissetti. Başta basit bir rahatsızlık gibi görünen bu şikâyet giderek şiddetlendi. Boynunda ve başında artan ani ağrılarla birlikte hastaneye giden kadına yapılan tetkiklerde, nadir görülen bir beyin tümörüne rastlandı.

Başlangıçta bunun uçak yolculuğundan kaynaklandığını düşündü, zira doktorlar da aynı görüşteydi. Ancak boynunun sağ tarafında ve başının üst kısmında ani ve keskin ağrılar ortaya çıkınca şüpheleri arttı. Bu süreçte defalarca doktora gittiğini söyleyen kadın, hep aynı cevabı aldığını kaydetti.

Kulağındaki tıkanıklık için gitmişti: Öğrendiği gerçekle hayatı değişti

"O ANDA HER ŞEY DURDU"

2024 yılında yapılan detaylı tetkikler ise gerçeği ortaya çıkardı. Amy Frankcom’a, nadir görülen bir beyin tümörü türü olan akustik nöroma teşhisi konuldu. Amy, “‘Beyin tümörünüz var’ kelimelerini duymak son derece korkutucuydu. O anda her şey durdu, aklım en kötü senaryolara gitti ve korku beni tamamen ele geçirdi,” dedi.

Operasyon başarılı olsa da, sağ kulağında kalıcı işitme kaybı meydana geldi. Bugün 33 yaşında ve bir çocuk annesi olan Amy, hayatını çapraz işitme cihazları kullanarak sürdürüyor.

AKUSTİK NÖROMA NEDİR?

Akustik nöroma, işitme ve dengeyi sağlayan sinirden (vestibülokoklear sinir) kaynaklanan, genellikle iyi huylu ve yavaş büyüyen nadir bir beyin tümörüdür. En sık işitme kaybı, kulakta çınlama, denge sorunları ve baş dönmesi gibi belirtilerle ortaya çıkar; büyüdüğünde ise baş ağrısı ve yüz sinirini etkileyen şikâyetlere yol açabilir. Erken teşhis, tedavi seçenekleri ve kalıcı hasarın önlenmesi açısından büyük önem taşır.

