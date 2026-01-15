İran'daki gösteriler başlamadan birkaç gün önce, İsrail ve İran'ın, Rusya aracılığıyla karşılıklı olarak 'ilk saldırıyı başlatmama' konusunda birbirlerine güvence verdiği öne sürüldü. Yetkililere göre İsrail, İran'la gerilimin tırmanmasına yol açacak ya da İran'a yönelik yeni saldırıların öncüsü olduğu izlenimini vermekten kaçınmak istiyor.

Washington Post (WP) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran'da Aralık 2025'in sonlarında başlayan protestolardan birkaç gün önce, İsrail yetkilileri Rusya aracılığıyla İran yönetimine bir mesaj gönderdi. Mesajda, İsrail'e yönelik bir saldırı başlatmadığı sürece, İran'a saldırı düzenlenmeyeceği bildirildi. Buna karşılık İran da ilk saldırıyı yapmayacağını iletti. Yetkililere göre İsrail, İran'la gerilimin tırmanmasına yol açacak ya da İran'a yönelik yeni saldırıların öncüsü olduğu izlenimini vermekten kaçınmak istiyor.

Konu hakkında bilgi sahibi iki yetkili, İranlı yetkililerin İsrail'in girişimine olumlu cevap verdiğini ancak İsrail'e temkinli yaklaştıklarını belirtti. Yetkililere göre İran, İsrail'in müttefiki ABD'nin saldırı düzenleme ihtimalinin devam etmesinden endişe duyuyor.

Öte yandan, İran'da başlayan gösterilerin İsrail ve İran'ın hesaplarını nasıl etkilediği ve iki ülkenin bu mutabakata bağlı kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor. İsrailli yetkililerin, İran'a verdikleri güvencelerden geri adım atarak ABD öncülüğündeki bir saldırıya katılıp katılmayacakları da netlik kazanmış değil.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER 18. GÜNÜNDE

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

