Kuzey-Güney geriliminde 'çöp savaşı' sürüyor! Balonlar başkent çevresini sardı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin içerisinde çöp bulunan 240 balon daha gönderdiğini ve bu balonların başkent Seul yakınlarına düştüğünü duyurdu.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında 28 Mayıs'ta başlayan çöp balonu gerilimi devam ediyor. Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları geçtiğimiz aylarda Kuzey'e yollamıştı.

KUZEY 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' DEDİ

Buna cevap veren Kuzey Kore ise çöp taşıyan balonları sınırdan Güney Kore'ye göndermeye başladı. İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirildi ve Güney Kore bu açıklamayı kınadı ancak 'balon savaşı' devam etti.

Karşılıklı olarak süren hamleler gerilimi tırmandırırken, son adım yine Kuzey Kore'den geldi.

BALONLAR BAŞKENT YAKINLARINDA

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yeniden çöp balonları göndermeye başladığı duyuruldu. İçinde kağıt ve plastik şişe bulunan yaklaşık 240 balonun sınırdan gönderildiği kaydedilen açıklamada, bazılarının başkent Seul'ü çevreleyen Gyeonggi bölgesine düştüğü bildirildi.

Kuzey tarafının, 28 Mayıs'tan bu yana Güney'e yaklaşık 3 bin 600'den fazla çöp balonu gönderdiği belirtiliyor.