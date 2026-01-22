Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yıllar süren restorasyon çalışmalarının ardından ülkenin kuzeydoğu eyaletindeki bir kaplıca tesisinin açılış törenine katıldı. Tesisin artık halk için "harika" bir tatil kampına dönüştüğünü söyleyen Kim'in ziyaretine ilişkin fotoğraflar sosyal medyada ilgi topladı.

Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, Kuzey Hamgyong Eyaleti'nde bulunan ve ülkenin en büyük kaplıca merkezi olan Onpho Çalışan Halkın Tatil Kampı'nın açılış töreni bir gün önce gerçekleşti.

2018 YILINDA TALİMAT VERMİŞTİ Kim Jong-un, Temmuz 2018'de tesise yaptığı bir ziyarette, buradaki yetersiz yönetim ve kötü hijyen koşullarını sert bir dille eleştirmişti. Lider, bu eleştirilerin ardından tatil kampının; her türlü hizmeti sunan bir merkeze ve aynı zamanda bir tedavi tesisine dönüştürülmesi gerektiğini belirtmişti.

Yeniden inşa edilen tesisi bizzat inceleyen Kim, KCNA'ya göre, kampın tüm bölümlerinin dengeli bir şekilde düzenlendiğini ve mimari unsurlarının çevreyle uyum içinde olduğunu söyledi.

"GURUR DUYDUĞUM DEĞERLİ BİR İŞ" Kim'in tesis hakkındaki kişisel görüşleri de ajans tarafından aktarıldı. Kuzey Kore lideri, "Halk için harika bir tatil hizmet üssü olarak yeniden tasarlanan bu tatil kampına bakmak, bana bir kez daha değerli bir iş yapmış olmanın gururunu yaşattı" dedi. Kim ayrıca, tesis yetkililerine operasyon için tam hazırlık yapılması ve açılışın Şubat ayında gerçekleştirilmesi talimatını verdi.



