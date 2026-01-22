Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor. Önceki gün çok sayıda kişi adliyeye sevk edilirken, gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Bu kişiler arasında yer alan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç’un, hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda bugün gözaltına alındığı bildirildi.

Acun Ilıcalı - Esat Yontunç

"ALNIM AK, KENDİME GÜVENİYORUM"

Yontunç hakkındaki kararla ilgili sosyal medyadan açıklama yapmıştı. Acun Medya Genel Koordinatörü Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim." ifadelerini kullandı.

Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul’da doğdu ve Acun Medya’da Genel Koordinatör olarak görev yapıyor.

Eğitimini Moda Koleji’nde tamamlayan Yontunç, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte hazırladığı Acun Firarda programı, 2006 yılına kadar yayınlandı.

2004 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak çalışan Yontunç, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam gibi birçok popüler televizyon programının yapım sürecinde görev aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası