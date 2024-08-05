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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine saldırı! Füze ve SİHA'larla hedef aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Lübnan&#039;dan İsrail&#039;in kuzeyine saldırı! Füze ve SİHA&#039;larla hedef aldı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA saldırıları düzenlendi. İsrailli yetkililer saldırıyı doğrularken, yaralanma ya da can kaybı olup olmadığına dair ise bilgi verilmedi.

İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim devam ediyor. Adeta ateş çemberi haline gelen bölgede bu kez Lübnan, İsrail topraklarını hedef aldı.

İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine yönelik füze ve SİHA saldırıları düzenlendiğini doğruladı. İsrailli yetkili, saldırılarda yaralanma ya da can kaybı olup olmadığına dair ise bilgi paylaşmadı.

KUZEYDE SİRENLER ÇALIYOR

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde sirenler çaldığı kaydedildi. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Cesur kalem Süleyman Özışık’ı yâd ediyoruz
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