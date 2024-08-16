Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Lübnan'ın güneyine bomba yağıyor! İran ve desteklediği güçler her an saldırabilir

Lübnan'ın güneyine bomba yağıyor! İran ve desteklediği güçler her an saldırabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Lübnan&#039;ın güneyine bomba yağıyor! İran ve desteklediği güçler her an saldırabilir

Dünya Haberleri  / Ajanslar

Golan Tepeleri'ne yönelik saldırı ve Hamas lideri Heniyye suikastinin ardından Orta Doğu'da savaşın yayılma riski giderek arttı. İsrail basını, İran ve Hizbullah güçlerinin her an saldırabileceğini yazdı. Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde yerleşim yerlerini bombalamayı sürdürdü. Saldırılarda 1 Hizbullah mensubu hayatını kaybetti.

İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıya misilleme olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurarak üst düzey Hizbullah komutanların Fuad Şükr'ü öldürmesi ve Tahran'da eski Hamas lideri Heniyye suikaste uğramasıyla birlikte Orta Doğu ateş çemberi haline geldi.

İran'ın olası bir saldırı riskine karşı ABD ve İngiltere alarm durumuna geçerken, İsrail basınında İran ve Hizbullah'ın her an saldırabileceği haberleri yayıldı. Ayrıca İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah da misillemelerle cevap veriyor.

İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

İSRAİL YAKIN ZAMANDA SALDIRI BEKLİYOR

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Başbakanlık Ofisi'ndeki siyasi ve güvenlik yetkilileri, dünkü kabine toplantısında kısa süre içinde İran ve Hizbullah'tan bir saldırı gelme ihtimalini değerlendirdi.

Yetkililerin, İran'ın muhtemel saldırısı öncesinde kabineyi toplantıya çağırmayı düşündüğü ancak bu konuda başarılı olma ihtimalini de zayıf gördükleri aktarıldı.

Lübnan merkezli Hizbullah'tan İsrail'de bir askeri üsse İHA saldırısı | Euronews

LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde Hizbullah'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Ordunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beyt Cin bölgesinde bir insansız hava aracı bulundu, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor" ifadesi kullanıldı.

Hizbullah-İsrail gerginliği: Yeni bir Temmuz Savaşı patlak verecek mi? - M5 Dergi

1 HİZBULLAH ÜYESİ CAN VERDİ

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada can kaybı hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Blida beldesi doğumlu İbrahim Şevki Selame'nin öldüğü ifade edildi.

Hizbullah'tan İsrail askerlerine bombalı saldırı | Euronews

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın da Lübnan'ın güneyindeki Ayterun bölgesinde Hizbullah mensuplarının kullandığı öne sürülen bir binaya saldırı düzenlediği kaydedildi.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin de Lübnan'ın güneyindeki Kefr Killa ve Blida bölgelerine bomba yağdırdığı aktarıldı. İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattı üzerinde "kontrollü çatışmalar" yaşanıyor.

Hizbullah'tan İsrail'in mevzilerine saldırı | Rudaw.net

GOLAN SALDIRISI VE BEYRUT'A MİSİLLEME

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik 1 hafta önce gerçekleşen roket saldırısında 12 kişi ölmüş, 17'si ağır 35 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu.

İsrail ordusu, saldırıya cevap olarak Beyrut'un güney bölgesini bombaladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Aynı saldırıda üst düzey Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür de öldürüldü.

İsrail-Lübnan savaşı kızıştı: Hizbullah'tan bir günde ikinci büyük saldırı - 12.06.2024, Sputnik Türkiye

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
Galatasaray'dan Icardi'nin iptal edilen golüne ilginç tepki!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eğitim uçağı Akdeniz’e düştü! Pilot hayatını kaybetti - DünyaEğitim uçağı Akdeniz’e düştü! Pilot hayatını kaybettiUkrayna-Rusya savaşı kızışıyor! İşte çatışmaların en sıcak anından görüntüler - DünyaUkrayna-Rusya arasındaki savaş kızışıyorTürkiye'den küstah Bakan Israel Katz'a rest - DünyaTürkiye'den küstah Bakan Israel Katz'a rest!Avrupa Birliği'nden yaptırım geliyor! İşgale destek veren hükümet yetkilileri hesap verecek - Dünyaİşgale destek veren yetkililer hesap verecekABD'den ateşkes baskısı! Blinken bir kez daha Ortadoğu turuna çıkıyor - DünyaBlinken Netanyahu ile görüşecekGazze'de ateşkes çıkmazı! Biden "çok yakın" dedi, Hamas yeni şartları reddetti - DünyaBiden "çok yakın" dedi, Hamas şartları reddetti
Sonraki Haber Yükleniyor...