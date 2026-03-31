Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yürüttüğü gizli telefon trafiği ifşa oldu. Rus oligarkları yaptırım listesinden çıkaran ve Slovakya ile koordineli şekilde Ukrayna yardımlarını baltalayan Szijjarto, müttefikleri tarafından Soğuk Savaş casuslarına benzetildi.

Avrupa Birliği, bir üye ülkenin en üst düzey diplomatı etrafında dönen casusluk iddialarıyla tarihinin en büyük güven krizlerinden birini yaşıyor.

Uluslararası araştırma konsorsiyumu The Insider, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yürüttüğü gizli telefon trafiğini deşifre etti.

Kayıtlarda Macar Bakanın, Lavrov’a son derece saygılı bir dille "Her zaman emrinizdeyim" dediği ve AB Dışişleri Konseyi toplantılarındaki hassas ayrıntıları gerçek zamanlı olarak Rusya’ya aktardığı tespit edildi.

İddialara göre Szijjarto, enerji karlarından savunma politikalarına kadar pek çok gizli veri Moskova ile paylaşılıyor.

Macar Bakan Szijjarto'nun mevkidaşı Lavrov ile konuşmaları ifşa oldu! "Emrinizdeyim efendim!"

OLİGARKLARA KALKAN, UKRAYNA’YA ENGEL

Rus oligarklar için lobi Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto lobi yaptı" diyen The Insider şunları yazdı:

"Özellikle Rus milyarder Alisher Usmanov’un kız kardeşi Gulbahor Ismailova’nın yaptırım listesinden çıkarılması için bizzat devreye giren Macar Bakan, Slovakya ile iş birliği yaparak operasyonu başarıyla tamamladı. Macaristan ve Slovakya’nın, 2026-2027 dönemi için planlanan 90 milyar avroluk Ukrayna kredi paketini veto etmesi, iki ülkenin Kremlin ile tam uyumlu hareket ettiğini bir kez daha tescilledi."

"EMRİNİZDEYİM SERGEY"

İşte Szijjarto’nun Lavrov’a adeta tekmil verdiği o görüşmenin dökümü:

Lavrov: Bugün Rus medyasının tüm manşetlerindeydin Peter.

Szijjarto: Öyle mi? Yanlış bir şey mi söyledim?

Lavrov: Hayır, hayır. Ülkenin çıkarları için pragmatik bir şekilde mücadele ettiğini yazdılar.

Szijjarto: Durumu ne güzel özetlemişler, hem de ne kadar haklı bir analiz.

Lavrov: Bak Peter, Alişer (Usmanov) rica etti, kız kardeşi (İsmailova) hakkında bir şeyler yapıyordun, onu hatırlatmamı istedi.

Szijjarto: Evet, kesinlikle. Durum şu; Slovaklarla birlikte Avrupa Birliği’ne bir teklif sunuyoruz. Listeden çıkarılması için teklifi önümüzdeki hafta vereceğiz. Yeni inceleme dönemi başladığında konuyu gündeme aldıracağız ve listeden çıkması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Lavrov: Çok teşekkürler. Alişer gerçekten çok memnun olacaktır.

ENERJİ DİPLOMASİSİNDE "GÖLGE" İŞ BİRLİĞİ

Gizli anlaşmanın boyutları enerji sektörüne de uzandı. Szijjarto’nun, Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin ile kurduğu temaslarda, AB’nin Rus gölge petrol tanker filosuna yönelik yaptırımlarına karşı çıkmak için Rus kaynaklı "argüman notları" istediği ileri sürüldü.

128 kuruluştan 72'sini yaptırım listesinden çıkarmakla övünen Szijjarto, Rus bankalarını koruma görevini başarıyla yerine getirdiğini iddia etti.

BRÜKSEL’DEN "İSTİHBARAT KESME" KARARI

Sızıntıların bir düzen içinde gerçekleştiğinin doğrulanması üzerine AB liderleri, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir adım attı. Budapeşte’ye giden gizli istihbarat akışının kısıtlanması kararlaştırıldı. Litvanya'nın eski Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Szijjarto’yu Soğuk Savaş döneminin ünlü çift taraflı ajanı Kim Philby’ye benzeterek, Macar yetkilinin bu rolü "coşkuyla" üstlendiğini açıkladı.

Seçimler öncesi anketlerde geriye düşen Viktor Orban hükümetinin, Kremlin’in siyasi stratejisti Sergey Kiriyenko’dan gizli yardım aldığı iddiaları da skandalın bir diğer boyutunu oluşturuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası