Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Davos Zirvesi'nde güneş gözlüklerini bir an olsun çıkarmayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü Umman Sultanı ile gerçekleştirdiği temaslarda da bu tercihini sürdürdü. Fransa Cumhurbaşkanının kapalı alanlarda bile güneş gözlüğü takması sosyal medyada merak konusu olurken, Fransız yetkililerden açıklama geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, diplomatik temasları kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda ağırladı. İki ülke arasındaki kritik ilişkilerin ele alındığı bu önemli zirveye, Fransa liderinin tören boyunca hiç çıkarmadığı pilot güneş gözlükleri damga vurdu. Macron’un kapalı alanlarda dahi gözlüklerini çıkarmaması dikkatleri üzerine çekerek merak uyandırdı.

Macronun çok konuşulan gözlükleri yeniden gündemde! Neden çıkarmadığı belli oldu

NEDENİ BELLİ OLDU

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada hızla yayılarak viral olmasının ardından yetkililer konuya açıklık getirdi. Macron’un yaşadığı göz problemi nedeniyle gözlüklerini çıkartmadığını belirten yetkililer, rahatsızlığın ayrıntılarını paylaşmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı, ocak ayında Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda da aynı pilot güneş gözlükleriyle kürsüye çıkmış, Donald Trump'a yönelik konuşması sırasında gözlüğünü çıkarmamıştı. Konuşmasını İngilizce "for sure" (kesinlikle) ifadesiyle tamamlayan Macron'un bu görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, ABD Başkanı Donald Trump da kapalı alandaki gözlük tercihiyle ilgili esprili ifadeler kullanmıştı.

Macronun çok konuşulan gözlükleri yeniden gündemde! Neden çıkarmadığı belli oldu

Macron'un Umman Sultanı ile gerçekleştirdiği son görüşmede de kapalı alanlarda gözlüğünü çıkarmaması, Davos'taki görüntüleri yeniden gündeme taşırken, sosyal medyada merak konusu haline geldi.

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