Mahkemede hayrete düşüren anlar! Tutuklanınca hakime uçarak saldırdı

4 Ocak 2024 10:55 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 11:58

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde görülen mahkemede yaşananlar hayrete düşürdü. Washington Post'un haberine göre, Las Vegas'ta, sanık Deobra Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

KOLTUKTAN FIRLAYARAK HAKİME SALDIRDI

Hakim Mary Kay Holthus, 3 sabıkası bulunan Redden'ın şartlı tahliye talebini reddetti.

Redden, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakimin bulunduğu kürsüye atladı. Kürsüye çıkan sanık Redden, hakim Kay Holthus'a saldırdı.

KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

Hakim Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırdı. Yetkililer, hakimin kafa travması geçirdiğini ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Kameralara yansıyan olay, sosyal medyada gündem oldu.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, 3 sabıkası bulunan Redden, 2023'te bir kişiyi darbettiği suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı.

Mahkeme sürecinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebiyle ilgili birimlere yönlendirilen sanık Redden'ın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti.

Daha sonra sanık Deobra Redden, Kasım 2023'te suçunu itiraf etmişti.