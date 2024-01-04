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    Mahkemede hayrete düşüren anlar! Tutuklanınca hakime uçarak saldırdı

    ABD'de bir mahkemede yaşananlar izleyenleri şoke etti. Şartlı tahliye talebi reddedilen sanık, kürsünün üzerinden uçarak hakime saldırdı. Hakimin kafa travması geçirdiği öğrenilirken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde görülen mahkemede yaşananlar hayrete düşürdü. Washington Post'un haberine göre, Las Vegas'ta, sanık Deobra Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

    KOLTUKTAN FIRLAYARAK HAKİME SALDIRDI

    Hakim Mary Kay Holthus, 3 sabıkası bulunan Redden'ın şartlı tahliye talebini reddetti.

    Mahkemede hayrete düşüren anlar! Tutuklanınca hakime uçarak saldırdı

    Redden, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakimin bulunduğu kürsüye atladı. Kürsüye çıkan sanık Redden, hakim Kay Holthus'a saldırdı.

    Mahkemede hayrete düşüren anlar! Tutuklanınca hakime uçarak saldırdı

    KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

    Hakim Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırdı. Yetkililer, hakimin kafa travması geçirdiğini ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi. 

    Mahkemede hayrete düşüren anlar! Tutuklanınca hakime uçarak saldırdı

    Kameralara yansıyan olay, sosyal medyada gündem oldu.

    CEZAİ EHLİYETİ TAM

    Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, 3 sabıkası bulunan Redden, 2023'te bir kişiyi darbettiği suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı.

    Mahkemede hayrete düşüren anlar! Tutuklanınca hakime uçarak saldırdı

    Mahkeme sürecinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi talebiyle ilgili birimlere yönlendirilen sanık Redden'ın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti.

    Daha sonra sanık Deobra Redden, Kasım 2023'te suçunu itiraf etmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AbdMahkemeSaldırı
    Haberler > Dünya > Mahkemede hayrete düşüren anlar! Tutuklanınca hakime uçarak saldırdı
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