Haberler > Dünya > Mekke'de yağışlar sele yol açtı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suudi Arabistan’ın Mekke bölgesinde Deffak ve Umm ez-Zelle beldelerinde dünden bu yana süren yağışlar sele yol açtı.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele neden oldu.

Suudi Arabistanlı sosyal medya kullanıcılarının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Mekke'nin güneyindeki Deffak ve Umm ez-Zelle beldelerinde dünden beri devam eden yağışların sele yol açtığı ifade edildi.

Paylaşımda, Deffak-Umm ez-Zelle yolunda ve yol yakınındaki geniş alanda sel sularının görüntüsüne yer verildi.

Yağışlar ve sel sonucunda ölüm, yaralanma veya hasar olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

