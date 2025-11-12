Mekke'de yağışlar sele yol açtı!
Suudi Arabistan’ın Mekke bölgesinde Deffak ve Umm ez-Zelle beldelerinde dünden bu yana süren yağışlar sele yol açtı.
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele neden oldu.
Suudi Arabistanlı sosyal medya kullanıcılarının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Mekke'nin güneyindeki Deffak ve Umm ez-Zelle beldelerinde dünden beri devam eden yağışların sele yol açtığı ifade edildi.
Paylaşımda, Deffak-Umm ez-Zelle yolunda ve yol yakınındaki geniş alanda sel sularının görüntüsüne yer verildi.
Yağışlar ve sel sonucunda ölüm, yaralanma veya hasar olup olmadığına dair bilgi verilmedi.
