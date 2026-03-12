FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye ile Arjantin karşı karşıya geliyor. 12 Mart 2026 Perşembe akşam İstanbul’da oynanacak kritik mücadelede A Kadın Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası yolunda önemli bir galibiyet hedefliyor.

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde heyecan devam ediyor. Eleme turnuvasının C Grubu’nda mücadele eden A Kadın Milli Basketbol Takımı, ikinci maçında Arjantin ile karşılaşacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak mücadele basketbolseverler tarafından merakla beklenirken, karşılaşmanın yayın bilgileri de araştırılıyor.

TÜRKİYE-ARJANTİN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye ile Arjantin arasında oynanacak mücadele 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

A Kadın Milli Basketbol Takımı, C Grubu’ndaki bu önemli karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Türkiye, turnuvada üst sıralara yükselerek Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmeyi hedefliyor.

FIBA tarafından düzenlenen eleme turnuvaları Çin, Porto Riko, Türkiye ve Fransa’da oynanıyor. Türkiye’nin yer aldığı C Grubu’nda Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya ve Türkiye bulunuyor.

Turnuvada gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar Dünya Kupası biletini kazanacak. Bu nedenle Türkiye-Arjantin karşılaşması milli takım açısından kritik bir önem taşıyor.

TÜRKİYE-ARJANTİN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Arjantin arasında oynanacak FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

A Kadın Milli Basketbol Takımı, eleme turnuvasında güçlü rakiplerle mücadele ederken taraftar desteğiyle önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Arjantin karşılaşması, Türkiye’nin gruptaki sıralaması açısından belirleyici maçlardan biri olarak görülüyor.

