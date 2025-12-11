Dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden Time, 2025 ‘Yılın Kişisi’ seçimini iki ayrı kapakla duyurdu. Her iki kapakta da teknoloji dünyasının dikkat çeken isimleri yer aldı. İşte ‘Yılın Kişisi’ unvanına layık görülen o isimler…

ABD’nin en prestijli ekonomi dergilerinden Time, her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de ‘Yılın Kişisi’ni belirledi. Dergi, bu kez söz konusu ünvanı bireylere değil, "AI Mimarları" adı verilen yapay zeka liderlerine verdi. Öte yandan dergi, bu yıl seçilenleri iki farklı kapak tasarımıyla paylaştı.

Yapay zekanın, hayatın her alanına etkisi olduğunu vurgulayan Time Dergisi, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini kapağına taşıdı.

'YILIN KİŞİSİ' SEÇİLEN O İSİMLER

Time dergisinin ‘Yılın Kişisi’ sonucunun yer aldığı ilk kapakta şu isimler yer alıyor:

Mark Zuckerberg- Meta (Facebook’un kurucu ortağı ve CEO’su)

Elon Musk- Tesla, SpaceX, X (eski Twitter), Neuralink, The Boring Company)

Jensen Huang-NVIDIA (Kurucu ortağı ve CEO’su

Sam Altman- OpenAI (CEO)

Demis Hassabis- Google DeepMind (Kurucu ortağı ve CEO’su)

Lisa Su- AMD (CEO)

Dario Amodei- Anthropic (Kurucu ortağı ve CEO’su)

Fei-Fei Li- Stanford University Human-Centered AI Institute (Kurucu eş direktörü), ayrıca Google Cloud AI’nın eski baş bilim insanı

İlk fotoğrafta, yapay zekanın İngilizce kısaltması anlamına gelen ‘AI’ yazılı bir yapının iskeleti ve teknoloji dünyasının önemli isimleri yer aldı. İkinci kapaktaki fotoğraf ise, Natxo Ibarguen Moneta’nın 1932 tarihli 'Gökdelenin Tepesinde Öğle Yemeği' isimli fotoğrafının modern bir yorumu olarak nitelendirildi.

