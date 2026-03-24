ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve karşılıklı misillemeler Orta Doğu’daki gerilimi her geçen gün artırırken, İran-Irak sınırına düşen füzeler bir okulda eğitim gören kız çocuklarına korku dolu anlar yaşattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Orta Doğu’yu ateş hattına çeviren savaşın 25. gününde ABD-İsrail hattı ile İran arasında karşılıklı misillemeler devam ediyor. Bölgeden peş peşe gelen füze saldırıları gerilimi her geçen gün daha da artırıyor.

Savaş kapsamında ateşlenen ve Irak’ın Basra kenti yakınlarına düşen füzeler, bölgede bulunan bir okulda eğitim gören kız öğrencilerin büyük panik yaşamasına neden oldu. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılardan binlerce yorum aldı.

Misilleme saldırılarında yürek burkan görüntü! Füze sesi duyan çocuklar kabusu yaşadı

Maariv gazetesinin yazarlarından İsrailli akademisyen Orit Perlov, X hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Perlov’un paylaşımında "İran'ın altyapısını değil çocuklarını vurun. Ebeveynleri, çocuklarının ölmesini hak ediyor. Bunu Gazze’de yapmamız 2 yılımızı aldı. Henüz Lübnan’da yapmadık." İfadelerinin yer aldığı görüldü.

İsrailli akademisyenin sivilleri hedef alan ifadeler içeren paylaşımı kısa süre içinde kaldırdığı görüldü.

"TAM ZAFERE ULAŞANA KADAR SÜRECEK"

Bölgedeki tansiyon giderek artarken, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, çatışmaların “tam zafere ulaşana kadar” süreceğini belirtti.

