İsrail Savunma Bakanı Katz'dan skandal Lübnan açıklaması! 'Kalıcı işgal' sinyali verdi
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürerken İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz bölgedeki asıl planlarını deşifre etti. Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgede 'güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini' söyleyeyen Katz, kalıcı işgalin sinyalini verdi.
İsrail, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik kara saldırılarını sürdürürken, Litani Nehri bölgesinde kalıcı kontrol ve yerinden edilen yüz binlerce Lübnanlının geri dönüşüne izin verilmeyeceğini açıkladı.
- İsrail, 2 Mart'tan beri Lübnan'a yönelik kara saldırıları yürütüyor ve Litani Nehri üzerindeki 5 köprüyü hedef aldı.
- İsrail, Litani Nehri'ne kadar olan bölgede "güvenlik kontrolünü sürdüreceğini" belirterek kalıcı işgale işaret etti.
- İsrail, Lübnan'ın güneyinden sürgün edilen yüz binlerce kişinin geri dönüşüne izin vermeyeceğini açıkladı.
- İsrail, saldırılarını Hizbullah'ın silahsızlandırılmaması ve kuzeydeki yerleşimlerin güvenliğiyle gerekçelendiriyor.
- 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1039 kişi hayatını kaybederken, 1 milyon 162 binden fazla kişi yerinden edildi.
Katz, ordu komuta kademesiyle yaptığı değerlendirme toplantısında, 2 Mart'tan bu yana kara saldırıları yürüttükleri Lübnan'a ilişkin konuştu. Hizbullah tarafından kullanıldığını öne sürdüğü Litani Nehri üzerindeki 5 köprüyü hedef aldıklarını belirten Katz, İsrail ordusunun kalan köprülerde ve Litani Nehri'ne kadar olan bölgede "güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini" söyleyerek kalıcı işgale işaret etti.
"SÜRGÜN EDİLEN YÜZ BİNLERİN DÖNÜŞÜNE İZİN VERİLMEYECEK"
İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerin güvenliğini bahane eden Katz, Lübnan'ın güneyinden sürgün ettikleri yüz binlerce kişinin geri dönüşüne izin vermeyeceklerini söyledi. Katz, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda adım atmadığını iddiasını da yineledi.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.