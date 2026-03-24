Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı haberinde, Mısır istihbarat yetkililerinin, İran Devrim Muhafızları ile iletişim kanalı kurmayı başardığı ve taraflara ateşkes için güven ortamı oluşturmak amacıyla çatışmaların 5 gün süreyle durdurulmasını önerdiği iddialarına yer verildi.

Yetkililer, Katar, Umman, Fransa ve İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin görüşmeleri arka kanallar üzerinden sürdürdüğünü savundu. Görüşmelerde Pakistan'ın, ABD ile İran'ın üst düzey liderleri arasında bir toplantıya ev sahipliği yapmasının önerildiğini belirten yetkililer, ABD'nin bu fikre kısa sürede sıcak baktığını öne sürdü.

TÜRKİYE VE PAKİSTAN TARAFLARIN GÖRÜŞMESİNE ÖNCÜLÜK EDİYOR

Yetkililer, son günlerde yoğunlaşan diplomatik temasların, Türkiye ya da Pakistan'da ABD'li ve İranlı yetkililer arasında yüz yüze bir görüşme yapılmasına yönelik temasların başlamasına öncülük ettiğini ancak söz konusu görüşmelerin, henüz tamamlanmadığını savundu. Üst düzey bir ABD yetkilisi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la görüşme olasılığına olumlu yaklaştığını aktardı.

TRUMP: İRAN İLE 'ÇOK VERİMLİ' GÖRÜŞMELER YAPILDI

Dün, Trump, İran ile 'çok iyi' ve 'verimli' görüşmeler yapıldığını belirterek, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 5 gün ara verileceğini duyurmuştu. Trump, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

İranlı yetkililerle görüşüldüğünü söyleyen Trump, söz konusu kişilerin kimliğini açıklamamıştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Trump'ın müzakere yapıldığına ilişkin açıklamasını reddetmişti.

