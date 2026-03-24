ABD yönetimi, Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf arasında doğrudan bir görüşme yapılması için teklifini Türkiye üzerinden iletti. ABD basınına konuşan diplomatik kaynaklar, Ankara'nın yürüttüğü diplomasinin Washington ve Tahran hattında kilitleri açan temel güç olduğunu doğruladı. Beyaz Saray'ın "yeni lider" adayı ise Muhammed Bakır Kalibaf oldu.

Savaşın birinci ayı dolarken bölgede tansiyonu düşürecek kritik hamle Türkiye'den geldi. ABD yönetimi, Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf arasında doğrudan bir görüşme yapılması için teklifini Türkiye üzerinden iletti.

ABD merkezli Al Monitor'a konuşan Türk diplomatik kaynaklar, Ankara'nın yürüttüğü mekik diplomasisinin Washington ve Tahran hattında kilitleri açan temel güç olduğunu doğruladı.

Trumpın Mücteba Hamaney yerine düşündüğü yeni lider adayı Türkiye masasında! Rubiodan Fidan şartı geldiği iddia edildi

FİDAN DİPLOMASİ TRAFİĞİNİN MERKEZİNDE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge başkentlerini kapsayan yoğun bir mesai yürütüyor. Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüşen Fidan, Türkiye'nin "kısa süreli ateşkes ve derhal müzakere" planını masaya koydu. Fidan, asıl engelin öneri eksikliği değil, İsrail tarafındaki siyasi irade eksikliği olduğuna değinere, diplomasi için alan açılması gerektiğini aktardı.

BEYAZ SARAY'IN "YENİ LİDER" TESTİ

Washington koridorlarında ise çok daha çarpıcı bir senaryo konuşuluyor.

Trump yönetimi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ı potansiyel bir ortak, hatta gelecekteki bir lider olarak sessizce değerlendirmeye aldı.

Üst düzey yönetim yetkilileri, Kalibaf’ın İran’ı yönetebilecek ve Trump yönetimi ile müzakere edebilecek "işlevsel bir ortak" olabileceği görüşünde birleşiyor.

Politico'ya göre Washington, radikal isimler yerine sistem içinden gelen pragmatik isimlerle petrol piyasalarını dengeleyecek bir anlaşma peşinde.

TRUMP SALDIRILARI ASKIYA ALDI

Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği sahada meyvelerini vermeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik askeri harekatı 5 gün süreyle durdurduğunu açıkladı. Daha önce Hürmüz Boğazı'nın açılması için 48 saatlik ültimatom veren Trump'ın, Ankara'ya birlikte Mısır ve Pakistan’ın ateşkes için çabaları sonrası saldırıları durdurma kararı alması piyasaları da rahatlattı. Petrol fiyatları açıklamanın ardından yüzde 9 oranında sert bir düşüş yaşadı.

İSLAMABAD'DA KRİTİK ZİRVE HAZIRLIĞI

Türkiye ve Pakistan'ın kolaylaştırıcılığında, üst düzey ABD'li ve İranlı yetkililerin katılımıyla İslamabad'da bir toplantı yapılması planlanıyor. Kalibaf her ne kadar resmi olarak müzakereleri reddetse de, diplomatik kaynaklar arka planda Türkiye'nin gözetiminde yürütülen bu trafiğin tarihi bir fırsat olduğunu açıkladı.

