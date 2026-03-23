ABD Başkanı Donald Trump, Palm Beach Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıyı neden ertelediğini anlattı. "Yarın sabah en büyük elektrik santrallerini havaya uçurmayı bekliyorduk" diyen Trump, İranlıların kendisini bizzat arayarak anlaşmak istediklerini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunu geçirdiği Florida’dan ayrılmak için uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

Witkoff ve Kushner’in bizzat İranlı yetkililerle görüştüğünü açıklayan Trump, "İranlılarla çok güçlü görüşmeler yaptık ve büyük anlaşma noktalarımız var. Onlar bir anlaşma yapmak istiyor, biz de istiyoruz" diyerek bölgede tansiyonu düşürecek sinyaller verdi.

Trump itiraf etti!" İran'la bugün iletişime geçeceğiz"

Trump'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Witkoff ve Kushner, İranlılarla doğrudan görüşmeler yaptı. Onlarla gerçekten güçlü görüşmeler gerçekleştirdik.

İranlılarla meseleyi çözmeyi umuyorum. İranlılar beni aradı, ben onları aramadım. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ve biz de bir anlaşma yapmak istiyoruz. Eğer bir anlaşma yapılırsa, bu hem İran hem de bölge için harika bir başlangıç olur.

ABD, İran'ın saygın üst düzey liderleriyle konuştu. Biz sadece Orta Doğu'da barış istiyoruz ve İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz.

Bugün muhtemelen İran ile bir telefon görüşmesi daha yapacağız.

Geçen yaz nükleer tesislerini yok ettik, evet. Ama doğru ekipmanla tekrar kazıp bir şeyler yapabilirler. Biz tam olarak bunu istemiyoruz ve nükleer tozu alacağız. Bunu isteyeceğiz ve bence bunu alacağız. Anlaşma yaparsak, zenginleştirilmiş uranyumu almak çok kolay olacaktır.

"İRAN BENİ ARADI ÇÜNKÜ...

"Yarın sabah yapımı 10 milyar dolardan fazlaya mal olan en büyük elektrik üretim santrallerini havaya uçurmamız bekleniyordu. Çok iyi bir tesisti, para sıkıntısı çekilmemişti. Ve tek bir atışla, bitirecektik. Neden bunu istesinler ki? Bu yüzden aradılar.

"İRAN İLE ANLAŞMAK İÇİN 15 ŞARTIMIZ VAR"

İran ile üzerinde anlaşacağımız 15 nokta var. Birinci, ikinci ve üçüncü madde aynı. Nükleer silahları olmayacak. Buna evet dediler, bunu kabul ettiler. Bu anlaşma İsrail için uzun vadeli ve garantili bir barış olacaktır. İsrail'in İran ile bir anlaşmadan mutlu olacağını düşünüyorum. İran ile yapılan görüşmelerde iki taraf da önemli noktalarda mutabık kaldık.

İran'ın nükleer silahı olsaydı, Orta Doğu'yu kontrol etmeye çalışırdı. İran 47 yıldır bir tehdit oluşturuyor ve dünyada bu konuda benimle aynı fikirde olmayan hiçbir ülke yok.

Herhangi bir elektrik istasyonunu hedef almak, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığından farklı olurdu. Mümkün olduğunca çok petrolümüz olmasını istiyorum.

JOE KENT İYİ BİR ADAM ONA ÜZÜLÜYORUM

İstifa eden Joe Kent hakkında ise Trump şunları aktardı:

"Bu adamın hayranı değilim. Onun gerçeklerine bakarsanız, her şeyin taraftarıydı, sonra da öyle değildi. İyi biri, karısı öldürüldü, oldukça hızlı bir şekilde yeniden evlendi. Ona Beyaz Saray'da bir iş verdik ve o bana bunu yaptı."

"PETROL FİYATLARI DÜŞECEK"

İran ile yapılan anlaşma iyi olmalı ve daha fazla savaşın çıkmasını ve herhangi bir nükleer silah sahibi olmamasını garantilemeli. İran ile anlaşmak için birçok nokta var ve şimdiye kadar 15 maddemiz var.

Rejim tarafından herkes öldürüldü. Otomatik olarak bir rejim değişikliği yaşanıyor, ama karşımızda benim çok makul ve sağlam bulduğum bazı kişiler var.

İçerideki insanlar kim olduklarını biliyorlar. Çok saygı görüyorlar ve belki de içlerinden biri tam da aradığımız kişi olabilir. Belki de İran'da Venezuela'daki gibi anlaşabiliriz. Hiçbir şeyi garanti edemem ve İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor. Tam anlaşma yapıldığında petrol fiyatları çarpıcı bir şekilde hızla düşecek.

Venezuela'ya bakın, işler ne kadar iyi gidiyor. Venezuela'da petrol konusunda ve seçilmiş başkanla aramızdaki ilişkide çok başarılıyız.

"HÜRMÜZ'Ü KONTROL ETMEK BENİM ELİMDE"

Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmek belki de benim ve Ayetullah'ın ellerinde olacak. Diplomasi başarılı olursa Hürmüz Boğazı yakında açılacak.

"ÖLDÜRMEK İSTEMİYORUM, YAŞIYOR MU BİLMİYORUM!"

Trump, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkındaki sorulara ise şu cevabı verdi:

"Mücteba Hamaney'den hiçbir şey duymadım. Onu öldürmek istemiyorum ve dürüst olmak gerekirse onun şu an hayatta olup olmadığını bile bilmiyorum. O müsait değil, ona ne olduğunu kimse bilmiyor. Onu lider olarak görmüyorum, zaten ortalarda da yok. Bir şeyler oluyor. Bence en çok saygı gören ve lider olan bir adamla uğraşıyoruz. Bu, Mücteba Hamaney değil, onu fiili lider olarak görmüyorum.

İranlılarla görüşen ismin kim olduğunu söyleyemem. Öldürülmelerini istemiyorum. Ama şunu bilin çok mantıklı ve saygın insanlarla uğraşıyoruz."

GİZLİ İSİM BELLİ OLDU: ABD’NİN MUHATABI MUHAMMED BAKIR GALİBAF

İsrailli üst düzey bir yetkili, ABD’nin son iki gündür mesaj trafiği yürüttüğü ve Trump’ın "çok saygı duyulan bir adam" olarak tanımladığı ismin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf olduğunu ileri sürdü.

ZAMAN KAZANMA MI, HAZIRLIK MI?

Trump diplomasi masasını işaret ederken, sahada dev bir sevkiyatın sürdüğü ortaya çıktı. LucasFoxNews verilerine göre; 82. Hava İndirme Tümeni unsurları Orta Doğu’ya ulaştı. USS George H.W. Bush uçak gemisi Norfolk’tan ayrılırken, 2.000’den fazla denizciyi taşıyan USS Tripoli amfibi grubunun da bölgeye varmak üzere olduğu kaydedildi.

İSRAİL ŞAŞKIN, RUSYA UMUTLU

İsrailli yetkililer Trump’ın "Hürmüz’ü ortak kontrol edeceğiz" gibi ifadelerini "şaşırtıcı" bulurken, Moskova’dan da bir açıklama geldi. TASS ajansına göre Kremlin, "İran çevresindeki durumun bir an önce barışçıl bir yola girmesini umut ettiklerini" belirtti.

