İsrail'in İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırısının ardından Devrim Muhafızları Ordusu füzelerle İsrail'in Dinamo kentini hedef aldı. İran'ın saldırısında Dinamo Nükleer Tesisi'nin etrafı vurulurken, saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, İran’ın İsrail’in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısında en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

20 KİŞİ YARALANDI

İran’ın ABD-İsrail saldırılarına yönelik misillemeleri sürüyor. İran, İsrail’in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi.

BİR BİNA ÇÖKTÜ

İsrail basınında yer alan haberlere göre saldırı sonucunda bir binada çökme meydana geldi.

Yetkililer, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bir füzenin bölgeye düştüğü anlar ve ardından duyulan patlama sesleri yer aldı.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ'NE SALDIRI DÜZENLENDİ

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail’in, Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu’nun ABD merkezli X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi’ne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, ABD ve İsrail’in uluslararası yükümlülükleri hiç sayarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırılar sonucunda yapılan teknik incelemelere göre nükleer tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini ve bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıkladı.

