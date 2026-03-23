İran’ın enerji altyapısına yönelik beklenen dev operasyonu 5 gün ertelediğini duyuran Trump, petrol fiyatlarını tepe taklak etti. Kararın ardından Brent petrolün varil fiyatı anında yüzde 9 değer kaybederek 96,96 dolara kadar geriledi.

Cuma günü 107,37 dolara kadar tırmanarak rekor kıran Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde hızla irtifa kaybetti.

Saat 14.21 itibarıyla piyasalarda Brent petrol 96,96 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 87,75 dolara kadar geriledi.

Petrol fiyatlarında "Trump" depremi!

Trump, sosyal medya hesabı Truth Social'da, “Devam eden toplantı ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlı olarak, Savaş Bakanlığı'na, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim.” dedi. ABD Başkanı'nın açıklamalarının ardından petrol vadeli sözleşmeleri serbest düşüşe geçti.

TRUMP İRAN SALDIRISINI NEDEN ERTELEDİ?

Financial Times'ın analizine göre, Trump’ın saldırıyı ertelemesinin asıl sebebi, Hürmüz Boğazı kapandığında yola çıkmış olan son LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) gemilerinin limanlara ulaşması için zaman kazanmak.

Gazete, küresel enerji piyasalarındaki korkunç tabloyu şu şekilde açıkladı:

"Körfez bölgesinden gelen sıvılaştırılmış doğal gaz akışı, bölgeden kalkan son birkaç tankerin varış noktalarına ulaşmasıyla önümüzdeki 10 gün içinde aniden sona erecek. Dünya doğalgaz üretiminin beşte birini karşılayan Katar, Hürmüz Boğazı ablukası nedeniyle ihracatı durdurdu. Ras Laffan tesisindeki hasar nedeniyle bazı sözleşmelerde 5 yıla kadar 'mücbir sebep' ilan edilebilir. Asya ve Avrupa'da gaz fiyatları fırlarken, birçok ülke hane halkını daha az tüketime zorlamak veya haftada dört gün çalışma gibi radikal önlemlere geçmek zorunda kalacak."

PAKİSTAN VE TAYVAN KARANLIĞIN EŞİĞİNDE

Katar’a yüzde 99 oranında bağımlı olan Pakistan’da gaz krizinin derinleştiği, ay sonuna kadar sevkiyatın tamamen durmasının beklendiği ve yetkililerin "elimizde hiçbir şey kalmayacak" uyarısı yaptığına değinildi.

Ras Laffan tesisindeki ağır hasar nedeniyle, bazı uzun vadeli sözleşmelerde 5 yıla kadar 'mücbir sebep' ilan edilebilir.

Benzer şekilde Tayvan ve Bangladeş’te de enerji krizi nedeniyle üniversitelerin kapatılmasına kadar uzanan kısıtlama önlemleri devreye alındı.

SALDIRILAR ERTELENMESEYDİ NE OLACAKTI?

Trump’ın tehditlerinden sonra gelen bu 5 günlük süre, aslında müttefiklerinin ve küresel ekonominin tamamen çökmesini engellemek için bir "nefes alma alanı" olduğu görülüyor. Eğer saldırı bugün gerçekleşseydi, yoldaki son tankerlerin de hedef olması veya limanlara ulaşamaması yeni bir kaosu tetikleyecekti.

"UYARIMIZ KARŞILIK BULDU"

İngiliz basınının aksine İran Devrim Muhafızları’na yakın medya kuruluşları, Trump’la herhangi bir gizli görüşme yapılmadığını vurgulayarak, saldırı kararının iptal edilmesini, İran’ın misilleme harekatından duyulan korkuya bağladı.

Kabil’deki İran Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada da Trump’ın mühlet kararının arkasındaki temel nedenin Tahran’ın tavizsiz duruşu olduğu belirtildi:

"Trump, İran'ın sert uyarısının ardından enerji altyapılarına saldırmaktan vazgeçmek zorunda kaldı. Misilleme eylemimizin getireceği ağır sonuçlar, Washington’un geri adım atmasındaki en büyük etkendir."



